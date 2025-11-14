गाजियाबाद नगर निगम का बड़ा फैसला, कूड़े का भंडार करने पर होगी FIR; जुर्माना भी लगेगा 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम के इतिहास में पहली बार सफाई के हित बड़ा निर्णय लिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अवैध स्थान पर कूड़े का भंडार करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उस पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा। शहर में बड़े स्तर पर चल रहा कूड़े निजी कारोबार पर लगाम लगेगी। यदि कोई व्यक्ति रिक्शा में कूड़ा परिवहन करता पकड़ा जाता है तो उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना व रिक्शा जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं घर के अंदर कूड़े का अलगाव नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ टैक्स की छूट समाप्त हो जाएगी।

नगर निगम की डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में गीला, सूखा व ई-कचरा डालने के लिए अलग-अलग बाक्स बने होते हैं। लोगों को जागरूक किया गया था कि कूड़े को घर से ही अलग-अलग करके नगर निगम को देना है। जिससे निगम तेजी से कूड़ा निस्तारण कर सके। इसके बाद भी लोग कूड़े का अलगाव नहीं करते हैं। वह गीले व सूखे कूड़े को एक साथ मिलाकर निगम के वाहन में डाल देते हैं। इससे कूड़ा निस्तारण में दिक्कत होती है।

इसी तरह पूर्व में कई बार दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद में पकड़ा गया है। दिल्ली का कूड़ा यहां लाकर डाला जा रहा था। कुछ लोग सड़क के किनारे कबाड़ की अवैध दुकान खोल लेते हैं। अब नगर निगम कबाड़ की दुकान खोलने वालों पर भी कार्रवाई करेगा। उन पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना और एफआईआर दर्ज की जाएगी। बुधवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। अब इसकी आगे की तैयार की जा रही है।

सफाई को लेकर महापौर ने अपनाया सख्त रुख पूर्व में दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद में डालने की शिकायतें मिलती थी लेकिन उन्हें नजर अंदाज कर दिया जाता था। जब इसकी जानकारी महापौर को मिली तो उन्होंने सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए। कई बार दिल्ली एमसीडी के ट्रकों को जब्त कर लिया गया। एफआईआर भी दर्ज कराई गई। महापौर ने खुद मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। जिसके बाद इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकी।