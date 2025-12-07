गाजियाबाद हत्याकांड: बेटियों का छलका दर्द, पुलिस ने मां को आखिरी बार देखने का नहीं दिया मौका

विकास वर्मा, मोदीनगर। दोपहर करीब 12 बजे आरोपित ने वारदात को अंजाम दिया। वह एक बजे मोदीनगर थाने पहुंचा। दो घंटे बाद करीब तीन बजे मोदीनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। लेकिन पुलिस ने उनकी बेटियों को सूचित करने की जरूरत नहीं समझी।

आसपास के लोगों ने बेटी इंद्रा को कॉल कर बताया कि मधु के घर पर पुलिस आई है। वह आनन-फानन में घर पहुंची तो घर के अंदर का गेट बंद कर पुलिस कार्रवाई कर रही थी। इस बीच इंद्रा को पुलिस ने अंदर नहीं आने दिया। वे पुलिस से पूछती रही कि उनकी मां जिंदा है या कुछ हो गया है। लेकिन पुलिस ने उन्हें कुछ नहीं बताया। वे गेट के बाहर ही फूट-फूटकर रोती रही।

उन्होंने अपनी अन्य बहन व मामा को काल कर बताया कि घर पर पुलिस आई है। मां के साथ कुछ हुआ है। इतने उनकी अन्य बहन वहां आती, उससे पहले ही पुलिस ने मकान के पिछले गेट से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऐसे में जब अन्य बहनें आई तो उनका गुस्सा फूट गया।

उन्होंने पुलिस को खरी-खोटी सुनाई। मां को आखिरी बार ना देखने को लेकर उनमें पुलिस के खिलाफ रोष दिखा। उन्होंने पुलिस को कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस बीच डीसीपी ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा।

किसी तरह पुलिस ने उन्हें समझाया। अधिकारियों के सामने वे फूट-फूटकर रोई। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद मां के शव को देखने का देखने का उनमें हौसला नहीं है। वे मां को सफेद कपड़े में लिपटा नहीं देख सकेगी। पुलिस ने उनके साथ गलत किया है। मां की हत्या के बारे में सूचना तक नहीं दी।