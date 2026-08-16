गाजियाबाद में मदर डेयरी का ताला तोड़कर चोरी, 83 हजार का मलाई-मक्खन और नकदी उड़ा ले गए चोर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर सेक्टर-चार में बदमाशों ने मदर डेयरी का ताला तोड़ा और गल्ले में रखी नकदी के साथ देसी घी, मक्खन, मलाई से जुड़े डेयरी उत्पाद और आईसक्रीम तक समेट ले गए। तड़के दुकान का शटर आधा खुला देखकर पास के अस्पताल के कर्मचारी ने संचालक को सूचना दी। कविनगर थाने में शनिवार देर रात अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

महिंद्रा एंक्लेव निवासी अरविंद कुमार राजनगर के सेक्टर-4 में श्याम अस्पताल के सामने मदर डेयरी की दुकान चलाते हैं। वह 13 अगस्त की रात करीब 10 बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। 14 अगस्त की सुबह करीब चार बजे श्याम अस्पताल के कर्मचारी ने उन्हें फोन कर दुकान का शटर आधा खुला होने और दो-तीन संदिग्ध लोगों के आसपास दिखाई देने की जानकारी दी।

पीड़ित के पहुंचने तक फरार हुए बदमाश अरविंद करीब सवा चार बजे दुकान पहुंचे तो शटर के ताले टूटे हुए थे। अंदर सामान बिखरा पड़ा था और गल्ला खुला हुआ था। जांच करने पर करीब 14 हजार रुपये नकद गायब मिले। चोर भैंस और गाय का देसी घी, मक्खन, मिल्क केक, आईसक्रीम, रबड़ी-रसमलाई, सरसों का तेल और अन्य सामान ले गए।