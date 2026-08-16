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गाजियाबाद में मदर डेयरी का ताला तोड़कर चोरी, 83 हजार का मलाई-मक्खन और नकदी उड़ा ले गए चोर

By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Sun, 16 Aug 2026 12:08 PM (IST)

गाजियाबाद के राजनगर सेक्टर 4 में बदमाशों ने मदर डेयरी की दुकान का ताला तोड़कर नकदी और करीब 70 हजार रुपये के डेयरी उत्पाद चुरा लिए।

सांकेतिक तस्वीर। सौजन्य- ai generated

सांकेतिक तस्वीर। सौजन्य- ai generated

HighLights

  1. राजनगर सेक्टर 4 मदर डेयरी में नकदी, डेयरी उत्पाद चोरी।

  2. करीब 83 हजार रुपये का सामान, नकदी ले गए बदमाश।

  3. कविनगर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर सेक्टर-चार में बदमाशों ने मदर डेयरी का ताला तोड़ा और गल्ले में रखी नकदी के साथ देसी घी, मक्खन, मलाई से जुड़े डेयरी उत्पाद और आईसक्रीम तक समेट ले गए। तड़के दुकान का शटर आधा खुला देखकर पास के अस्पताल के कर्मचारी ने संचालक को सूचना दी। कविनगर थाने में शनिवार देर रात अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

महिंद्रा एंक्लेव निवासी अरविंद कुमार राजनगर के सेक्टर-4 में श्याम अस्पताल के सामने मदर डेयरी की दुकान चलाते हैं। वह 13 अगस्त की रात करीब 10 बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। 14 अगस्त की सुबह करीब चार बजे श्याम अस्पताल के कर्मचारी ने उन्हें फोन कर दुकान का शटर आधा खुला होने और दो-तीन संदिग्ध लोगों के आसपास दिखाई देने की जानकारी दी।

पीड़ित के पहुंचने तक फरार हुए बदमाश

अरविंद करीब सवा चार बजे दुकान पहुंचे तो शटर के ताले टूटे हुए थे। अंदर सामान बिखरा पड़ा था और गल्ला खुला हुआ था। जांच करने पर करीब 14 हजार रुपये नकद गायब मिले। चोर भैंस और गाय का देसी घी, मक्खन, मिल्क केक, आईसक्रीम, रबड़ी-रसमलाई, सरसों का तेल और अन्य सामान ले गए।

चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 70 हजार रुपये है जबकि करीब 13 हजार रुपये नकद चोरी हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम के मुताबिक आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।

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