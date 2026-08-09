गाजियाबाद में कृषि उपज के भंडारण की बढ़ेगी सुविधा, मोरटा में 37.40 लाख से बनेगा 100 मीट्रिक टन का गोदाम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (यूपीआरएनएसएस) मोरटा में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कराएगा। इसके लिए सहकारी संघ की ओर से टेंडर जारी किया गया है।

इसके निर्माण में करीब 37.40 लाख रुपये लागत आएगी। इससे कृषि उपज के सुरक्षित भंडारण की सुविधा को मजबूती मिलेगी। विभाग की ओर से जारी निविदा में साफ किया गया है कि इसके निर्माण कार्य को एक वर्ष के भीतर पूरा करना होगा।