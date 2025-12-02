गाजियाबाद में सर्विस के लिए आई कार से नाबालिग कर्मियों ने किया स्टंट, पुलिस ने सीज की गाड़ी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। सर्विस सेंटर पर आई कार को लेकर नाबालिग कर्मी निकल गए और रास्ते में तेज गाने चलाकर कार से खूब स्टंट किए। कनावनी पुलिया के पास किसी राहगीर ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने संज्ञान लेकर सर्विस सेंटर संचालक पर चालान की कार्रवाई की है जबकि कार को भी सीज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। गाड़ी मालिक का पता करते हुए पुलिस ने इंदिरापुरम निवासी व्यक्ति से पूछताछ की तो बताया कि कार को सर्विस के लिए सेक्टर-5 वसुंधरा निवासी इंतजार के सर्विस सेंटर पर भेजा था।