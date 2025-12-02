Language
    गाजियाबाद में सर्विस के लिए आई कार से नाबालिग कर्मियों ने किया स्टंट, पुलिस ने सीज की गाड़ी

    By Shobhit Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:15 AM (IST)

    गाजियाबाद में सर्विसिंग के लिए आई एक कार को नाबालिग कर्मचारियों ने स्टंट के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गाड़ी को सीज कर दिया है। मामले की जांच जारी है।

    Hero Image

    कनावनी पुलिया के पास कार से स्टंट करते लोगों का वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। सर्विस सेंटर पर आई कार को लेकर नाबालिग कर्मी निकल गए और रास्ते में तेज गाने चलाकर कार से खूब स्टंट किए। कनावनी पुलिया के पास किसी राहगीर ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने संज्ञान लेकर सर्विस सेंटर संचालक पर चालान की कार्रवाई की है जबकि कार को भी सीज किया है।

    रविवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। गाड़ी मालिक का पता करते हुए पुलिस ने इंदिरापुरम निवासी व्यक्ति से पूछताछ की तो बताया कि कार को सर्विस के लिए सेक्टर-5 वसुंधरा निवासी इंतजार के सर्विस सेंटर पर भेजा था।

    शनिवार की रात नाबालिग कर्मी कार को लेकर सर्विस सेंटर से निकल गए। 26 सेकेंड के वीडियो में कर्मी तेज रफ्तार कार में खिड़की से बाहर निकल कर स्टंट करते दिखे। राहगीर ने वीडियो में बताया कि कार को बुरी तरह से चलाकर आरोपित कट मार रहे हैं। पुलिस ने सर्विस सेंटर संचालक को चेतावनी दी है।

