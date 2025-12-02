गाजियाबाद में सर्विस के लिए आई कार से नाबालिग कर्मियों ने किया स्टंट, पुलिस ने सीज की गाड़ी
गाजियाबाद में सर्विसिंग के लिए आई एक कार को नाबालिग कर्मचारियों ने स्टंट के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गाड़ी को सीज कर दिया है। मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। सर्विस सेंटर पर आई कार को लेकर नाबालिग कर्मी निकल गए और रास्ते में तेज गाने चलाकर कार से खूब स्टंट किए। कनावनी पुलिया के पास किसी राहगीर ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने संज्ञान लेकर सर्विस सेंटर संचालक पर चालान की कार्रवाई की है जबकि कार को भी सीज किया है।
रविवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। गाड़ी मालिक का पता करते हुए पुलिस ने इंदिरापुरम निवासी व्यक्ति से पूछताछ की तो बताया कि कार को सर्विस के लिए सेक्टर-5 वसुंधरा निवासी इंतजार के सर्विस सेंटर पर भेजा था।
शनिवार की रात नाबालिग कर्मी कार को लेकर सर्विस सेंटर से निकल गए। 26 सेकेंड के वीडियो में कर्मी तेज रफ्तार कार में खिड़की से बाहर निकल कर स्टंट करते दिखे। राहगीर ने वीडियो में बताया कि कार को बुरी तरह से चलाकर आरोपित कट मार रहे हैं। पुलिस ने सर्विस सेंटर संचालक को चेतावनी दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।