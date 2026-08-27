गाजियाबाद में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में वेव सिटी थानाक्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग से घेर में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है।

जानाकारी के अनुसार, घटना बुधवार शाम को एक गांव में हुई। घटना के समय किशोरी की मां बाहर गई हुई थी।

बताया गया कि किशोरी को आरोपी बहलाकर अपने साथ ले गए थे। आरोपियों में दो नाबलिग हैं और एक युवक है। पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।