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गाजियाबाद में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस

By vineet kumar Edited By: Kapil Kumar
Updated: Thu, 27 Aug 2026 12:21 PM (IST)

गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने ...और पढ़ें

गाजियाबाद में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। सांकेतिक तस्वीर

गाजियाबाद में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. गाजियाबाद में 13 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म हुआ।

  2. वेव सिटी थाना क्षेत्र में बुधवार शाम की घटना।

  3. पुलिस ने दो नाबालिगों सहित तीन आरोपियों को पकड़ा।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में वेव सिटी थानाक्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग से घेर में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है।

जानाकारी के अनुसार, घटना बुधवार शाम को एक गांव में हुई। घटना के समय किशोरी की मां बाहर गई हुई थी।

बताया गया कि किशोरी को आरोपी बहलाकर अपने साथ ले गए थे। आरोपियों में दो नाबलिग हैं और एक युवक है। पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

 

 