गाजियाबाद में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस
गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने ...और पढ़ें
HighLights
गाजियाबाद में 13 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म हुआ।
वेव सिटी थाना क्षेत्र में बुधवार शाम की घटना।
पुलिस ने दो नाबालिगों सहित तीन आरोपियों को पकड़ा।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में वेव सिटी थानाक्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग से घेर में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
जानाकारी के अनुसार, घटना बुधवार शाम को एक गांव में हुई। घटना के समय किशोरी की मां बाहर गई हुई थी।
बताया गया कि किशोरी को आरोपी बहलाकर अपने साथ ले गए थे। आरोपियों में दो नाबलिग हैं और एक युवक है। पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।