स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का जबरदस्त जोश! बाजारों में तिरंगा टोपी, टी-शर्ट और ब्रेसलेट की भारी डिमांड

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस से पहले ट्रांस हिंडन के बाजार तिरंगे के रंग में रंग गए हैं। बृहस्पतिवार शाम बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ने से रौनक बढ़ गई है। आजादी का जश्न मनाने के लिए लोगों ने जमकर खरीदारी की।

शहर भर के लोगों पर देशभक्ति का रंग चढ़ गया है। राष्ट्र के प्रति अलग ही जज्बा, जोश व जुनून देखने को मिल रहा है। सरकारी संस्थाओं के साथ गैर सरकारी संस्थाओं, संगठनों व समाजसेवी आजादी का उत्सव मनाने की तैयारी में जुट गए हैं।

शहर के बाजारों के साथ ही मॉल, रेस्टोरेंट आदि को भी सजाया जा रहा है। घरों में लोगों ने सजावट के साथ-साथ तिरंगा भी लगाना शुरू कर दिया है। बाजारों में तिरंगा परिधान व वस्तुओं की खूब बिक्री हुई। काला पत्थर रोड स्थित दुकान के दुकानदार अरविंद कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के 15 दिन पहले से ही सामान बेचना शुरू कर देते हैं। दुकान पर तिरंगे के रंग में हेयर बैंड, रबर बैंड, हैंड बैंड, तिरंगा पतंग, चेहरे पर लगाने वाले स्टीकर के साथ हर साइज के तिरंगा भी हैं। आकार के हिसाब से तिरंगों की कीमत निर्धारित की गई है। इन सामग्री की भी हो रही बिक्री शहर की दुकानों पर तिरंगा टोपी व तिरंगा टी शर्ट की की भी खूब बिक्री हो रही है। इसके अलावा तिरंगा गुब्बारा, भारत का मैप, तिरंगा ब्रेसलेट, रबर बैंड, रिबन, तिरंगा साफा, तिरंगा हैट की भी खूब डिमांड है।