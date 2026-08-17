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गाजियाबाद में मांझे से बाइक सवार व्यक्ति का गला हुआ लहूलुहान, पत्नी की सूझबूझ से बची जान

By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Mon, 17 Aug 2026 07:35 AM (IST)

गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस पर पतंग के मांझे से बाइक सवार किशन स्वरूप की गर्दन कट गई, लेकिन पत्नी पूनम की सूझबूझ से उनकी जान बच गई।

युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

HighLights

  1. बाइक सवार की गर्दन मांझे से कटी, खून बहने लगा।

  2. पत्नी पूनम की सूझबूझ से पति की जान बच गई।

  3. एमएमजी अस्पताल में तुरंत मिला प्राथमिक उपचार।

जागरण संवाददाता,गाजियाबाद। स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन के मौके पर पतंगबाजी लोगों की जान के लिये मुसीबत बनती जा रही है। रविवार देर शाम को पत्नि से संग बाइक पर बाजार जा रहे बाइक सवार व्यक्ति की गर्दन मांझे से लहूलुहान हो गई।

अस्पताल के सामने हुई घटना के चलते तुरंत उपचार मिला

गनीमत यह रही कि पत्नि की सूझबूझ से व्यक्ति की जान बच गई। इतना ही नहीं अस्पताल के सामने हुई घटना के चलते तुरंत उपचार मिलने से चिकित्सकों ने रक्तस्राव तुरंत रोक लिया।

जानकारी के अनुसार नंदग्राम स्थित दीनदयालपुरी में रहने वाले 34 वर्षीय किशन स्वरूप रविवार शाम को पत्नी पूनम को बाइक पर बिठाकर खरीदारी के लिये बाजार जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक जिला एमएमजी अस्पताल के सामने स्थित ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर ब्रिज पर पहुंची तो अचानक मांझा गर्दन में आकर अटक गया।

पत्नी पूनम ने मांझा आते देखकर हाथ आगे बढाते हुए रोकने का प्रयास किया। पूनम के हाथ में थी कट का निशान लग गया।इसी बीच किशन ने बाइक रोक ली। मांझे से गर्दन में हल्का कट का निशान लग गया और खून निकलने लगा। तुरंत दोनों जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे।

चिकित्सकों ने किशन का तुरंत प्राथमिक उपचार करते हुए रक्तस्राव रोक दिया। मरहम पट्टी करने के बाद जरूरी दवाएं देते हुए किशन को घर भेजे दिया गया। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन की ओर से लिखित में पुलिस को सूचना भेजी गई है। इसके अलावा पतंगबाजे के चलते पांच बच्चे हल्के चोटिल अस्पताल पहुंचे।

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