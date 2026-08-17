रुपयों के लेन-देन में चलीं गोलियां, गाजियाबाद में युवक के पेट और छाती में लगी गोली
गाजियाबाद के विजयनगर की माता कॉलोनी में ब्याज के रुपयों के विवाद में 24 वर्षीय युवक आकाश को गोली मार दी गई। नगर निगम में सफाईकर्मी आकाश को पेट और छाती में गोली लगी है और वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।
HighLights
गाजियाबाद में ब्याज के रुपयों के विवाद में गोली चली।
24 वर्षीय आकाश को पेट और छाती में दो गोलियां लगीं।
गंभीर हालत में संतोष अस्पताल में भर्ती, पुलिस तलाश में जुटी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजयनगर की माता कॉलोनी में रविवार रात करीब नौ बजे ब्याज के रुपयों को लेकर हुए विवाद में 24 वर्षीय युवक आकाश को गोली मार दी गई।
नगर निगम में सफाईकर्मी आकाश के पेट और छाती में गोली लगी है। गंभीर हालत में स्वजन ने उसे संतोष अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है।
गोली लगने से घायल युवक।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि माता कॉलोनी निवासी आकाश का ब्याज के रुपयों को लेकर किसी व्यक्ति से विवाद चल रहा था। इसी विवाद में उस पर गोली चलाए जाने की बात सामने आई है। पुलिस का कहना है कि युवक को दो गोलियां लगी हैं।
घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। गोली लगने के बाद स्वजन सबसे पहले आकाश को जिला एमएमजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए नेहरू नगर स्थित यशोदा अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद स्वजन उसे संतोष अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत में भर्ती कर लिया।
आकाश के भाई दीपक ने बताया कि उसके भाई के पेट और छाती में गोली लगी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हमलावर की पहचान हो सके।
एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय के मुताबिक हमलावर की तलाश की जा रही है। साथ ही गोली चलाने के पीछे के वास्तविक कारण और विवाद में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
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