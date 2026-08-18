गूगल से निकाला डायग्नोस्टिक सेंटर का नंबर, गाजियाबाद में ठगों ने APK फाइल भेज खाते से उड़ाए 7.51 लाख रुपये
गाजियाबाद के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन डायग्नोस्टिक सेंटर का नंबर खोजा, जिससे वह साइबर ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने एपीके फाइल भेजकर उसके बैंक खाते से 7.51 लाख रुपये निकाल लिए, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है।
HighLights
ऑनलाइन डायग्नोस्टिक नंबर खोजते हुए साइबर ठगी का शिकार।
एपीके फाइल के जरिए बैंक खाते से 7.51 लाख रुपये निकाले।
पीड़ित ने गाजियाबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बच्चे की एमआरआई जांच के लिए ऑनलाइन नामी डायग्नोस्टिक सेंटर का नंबर खोजना साहिबाबाद निवासी व्यक्ति को भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने डायग्नोस्टिक सेंटर का कर्मचारी बनकर पहले एमआरआई की बुकिंग कराने का झांसा दिया और बाद में वॉट्सएप पर एपीके फाइल भेज दी। फाइल के जरिए ठगों ने पीड़ित के बैंक खाते से 7.51 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाना पुलिस से की है।
लाजपत नगर निवासी कुलदीप सिंह मेहता ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि 26 जुलाई की शाम करीब छह बजे उनके बच्चे विशाल मेहता की एमआरआई बुक कराने के लिए उन्होंने गूगल पर हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक्स की कड़कड़डूमा ब्रांच का नंबर निकाला था।
दिए गए नंबर पर फोन करने पर सामने वाले व्यक्ति ने खुद को डायग्नोस्टिक सेंटर का कर्मचारी बताया। उसने कहा कि एमआरआई की बुकिंग के लिए वॉट्सएप पर फाइल भेजी जाएगी। इसके कुछ देर बाद उनके वॉट्सएप पर अपाइंटमेंट बुकिंग नाम से फाइल भेजी गई। हालांकि प्रयास करने पर भी एप के जरिए बुकिंग पूरी नहीं होने पर उन्होंने सेंटर जाकर जांच कराने का निर्णय लिया। उस समय उन्हें फाइल के फर्जी होने का संदेह नहीं हुआ।
29 जुलाई की रात 36 मिनट में 15 बार निकाली रकम
29 जुलाई की रात 8:20 बजे से 8:56 बजे के बीच उनके मोबाइल पर बैंक से यूपीआई लेनदेन के लगातार मैसेज आने लगे। उन्होंने तुरंत बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क कर लेनदेन पर सवाल उठाए और डेबिट कार्ड ब्लॉक कराया।
ठगों ने कुल 15 यूपीआई लेनदेन के जरिए 7.51 लाख रुपये निकाल लिए। इस संबंध में एसीपी क्राइम अमित सक्सेना का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और रकम निकालने वाले लोगों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में शीघ्र आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।
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