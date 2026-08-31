गाजियाबाद में Gold Loan की रकम खाते में आते ही 5 लाख पार, बिना OTP शेयर किए साइबर ठगी का शिकार हुआ शख्स
गाजियाबाद में एक व्यक्ति के गोल्ड लोन खाते में रकम आते ही साइबर ठगों ने 5 लाख रुपये निकाल लिए। ...और पढ़ें
HighLights
गाजियाबाद में गोल्ड लोन की रकम आते ही ठगी।
साइबर अपराधियों ने खाते से 5 लाख रुपये निकाले।
पीड़ित ने बिना ओटीपी साझा किए शिकायत दर्ज कराई।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शाहपुर बम्हेटा निवासी एक व्यक्ति के खाते में गोल्ड लोन की रकम आते ही साइबर अपराधियों ने सेंध लगा दी। ठगों ने खाते से दो अलग-अलग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए कुल पांच लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई और रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई है।
पीड़ित महावीर सिंह यादव के मुताबिक उन्होंने 27 जुलाई को बैंक से गोल्ड लोन कराया था। इसकी रकम के रूप में 4.99 लाख रुपए खाते में आए। इसके अगले ही दिन 28 जुलाई को उनके खाते से उनकी जानकारी के बिना दो आइएमपीएस ट्रांजेक्शन कर दिए गए। पहले ट्रांजेक्शन में दो लाख रुपये और दूसरे में तीन लाख रुपये निकाल लिए गए।
इस तरह खाते में आई लगभग पूरी गोल्ड लोन की रकम ठगों ने साफ कर दी।पीड़ित का कहना है कि उन्होंने न तो किसी को खाते से संबंधित जानकारी दी थी और न ही ओटीपी साझा किया था। ट्रांजेक्शन की जानकारी मिलने पर उन्होंने ऑनलाइन साइबर पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद साइबर क्राइम थाने में मामले की जांच शुरू की गई है।
एसीपी क्राइम अमित सक्सेना का कहना है कि पुलिस दोनों ट्रांजेक्शन जिन खातों में गए हैं, उनकी जानकारी जुटा रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपितों ने पीड़ित के खाते की जानकारी कैसे हासिल की। रकम को आगे किन खातों में ट्रांसफर किया गया, इसकी भी जांच की जा रही है।