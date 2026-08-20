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GDA खर्च करेगा 28 करोड़ रुपये, मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू

By Shahnawaz Ali Edited By: Kapil Kumar
Updated: Thu, 20 Aug 2026 04:36 PM (GMT+05:30)

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के पाकेट-ए में बिजली और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुधारने पर जीडीए 28 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगा। इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है।

AI जनरेटेड।

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HighLights

  1. पाकेट-ए में बिजली-स्ट्रीट लाइट पर 28 करोड़ खर्च।

  2. जीडीए ने टेंडर प्रक्रिया की शुरू, सुविधाएं होंगी बेहतर।

  3. बिजली आपूर्ति, सड़क रोशनी व्यवस्था होगी मजबूत।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के पाकेट-ए में विद्युतीकरण और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुदृढ़ करने पर प्राधिकरण 28 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगा। इससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के साथ रात में सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था मजबूत होगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है।

जीडीए अधिकारियों के अनुसार, विद्युतीकरण के कार्य पर 21.49 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत बिजली आपूर्ति से जुड़ा बाहरी नेटवर्क और आवश्यक आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। चयनित एजेंसी को यह कार्य पूरा करने के लिए 270 दिन का समय दिया जाएगा।

वहीं, पाकेट-ए में आधुनिक स्ट्रीट लाइट लगाने पर 6.87 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट का कार्य 180 दिन में पूरा करना होगा।

आवंटियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

मधुबन बापूधाम योजना में भूखंडों के आवंटन के साथ आवासीय विकास तेजी से हो रहा है। ऐसे में बिजली, सड़क और पथ प्रकाश जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।

जीडीए अधिकारियों के अनुसार, बाह्य विद्युतीकरण और स्ट्रीट लाइट का काम पूरा होने से पाकेट-ए में आधारभूत ढांचा और मजबूत होगा।

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मधुबन बापूधाम आवासीय योजना को तेजी से विकसित किया जा रहा है। यहां विद्युतीकरण, स्ट्रीट लाइट आदि कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया आरंभ की गई है। कार्यदायी संस्था से काम को गुणवत्तापूर्वक समय से पूरा करने की नियम शर्त निविदा में शामिल हैं। इसी वर्ष के अंत तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। - प्रदीप कुमार सिंह, अपर सचिव जीडीए