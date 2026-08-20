GDA खर्च करेगा 28 करोड़ रुपये, मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के पाकेट-ए में विद्युतीकरण और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुदृढ़ करने पर प्राधिकरण 28 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगा। इससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के साथ रात में सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था मजबूत होगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है।

जीडीए अधिकारियों के अनुसार, विद्युतीकरण के कार्य पर 21.49 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत बिजली आपूर्ति से जुड़ा बाहरी नेटवर्क और आवश्यक आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। चयनित एजेंसी को यह कार्य पूरा करने के लिए 270 दिन का समय दिया जाएगा।