गाजियाबाद: मधुबन बापूधाम योजना के 350 भूखंडों की ई-लॉटरी आज से, 42000 से अधिक आवेदकों की लगी नजरें
गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में 'अपनी जमीन अपना आसमान' योजना के तहत 350 आवासीय भूखंडों का ई-लॉटरी आवंटन 19 और 20 अगस्त को होगा। जीडीए पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर लॉटरी का सीधा प्रसारण करेगा, जिससे आवेदक घर बैठे देख सकेंगे।
HighLights
मधुबन बापूधाम में 350 आवासीय भूखंडों का ई-लॉटरी आवंटन।
लॉटरी प्रक्रिया 19 और 20 अगस्त को हिंदी भवन में।
जीडीए अपने यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण करेगा।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम अपनी जमीन अपना आसमान आवासीय योजना के तहत 350 आवासीय भूखंडों का आवंटन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।
भूखंडों की लाटरी आज 19 अगस्त (बुधवार) और 20 अगस्त (बृहस्पतिवार) को लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन सभागार में सुबह 11.30 बजे से आरंभ होगी। जीडीए ने पहली बार अपनी किसी योजना का लाटरी ड्रा अपने यूट्यूब चैनल @gdaofficialaccount पर करेगा।
लाटरी ड्रा में न पहुंचने वाले आवेदक इसका सीधा प्रसारण अपने मोबाइल, लैपटाप और स्मार्ट टीवी पर देख सकेंगे।
जिले के 10 हजार अन्य राज्यों के 32 हजार से अधिक आवेदक
अपनी जमीन अपना आसमान योजना के लिए गाजियाबाद के करीब 10 हजार लोगों ने आवेदन किया है, जबकि उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद व दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड़ समेत देश भर के विभिन्न राज्यों के 32 हजार से अधिक लोगों योजना में भाग्य आजमाया है।
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सभी की नजरें 19 और 20 अगस्त को होने वाली ई-लाटरी प्रक्रिया पर टिकी हैं, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
कब किन भूखंडों की होगी लाटरी
19 अगस्त
|भूखंड का प्रकार
|क्षेत्रफल
|समय
|टाइप ए
|200 वर्ग मीटर
|सुबह 11.30 बजे
|टाइप बी
|150 वर्ग मीटर
|सुबह 12.00 बजे
|टाइप सी
|120 वर्ग मीटर
|अपराह्न 12.30 बजे
|टाइप डी
|115 वर्ग मीटर
|अपराह्न 1.00 बजे
20 अगस्त
|भूखंड का प्रकार
|क्षेत्रफल
|समय
|टाइप ई
|112.5 वर्ग मीटर
|सुबह 11.30 बजे
|टाइप एफ
|90 वर्ग मीटर
|सुबह 12.00 बजे
|टाइप जी
|60 वर्ग मीटर
|अपराह्न 12.30 बजे
|टाइप एच
|40 वर्ग मीटर
|अपराह्न 1.00 बजे
मधुबन बापूधाम स्थित आवासीय भूखंड योजना के ड्रा की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार और बृहस्पतिवार को भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। आवेदक लाटरी की आनलाइन स्ट्रिमिंग देख सकेंगे। इसके लिए सभी आवेदकों को लाटरी ड्रा स्थल के लिए आकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाइव स्ट्रिमिंग का मकसद योजना के तहत 42 हजार से अधिक आवेदन आना है। ताकि लोेग अपने घर, दफ्तर या काम के समय भी इसका सीधा प्रसारण देख सकें।
प्रदीप कुमार सिंह, अपर सचिव जीडीए