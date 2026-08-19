गाजियाबाद: मधुबन बापूधाम योजना के 350 भूखंडों की ई-लॉटरी आज से, 42000 से अधिक आवेदकों की लगी नजरें

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम अपनी जमीन अपना आसमान आवासीय योजना के तहत 350 आवासीय भूखंडों का आवंटन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।

भूखंडों की लाटरी आज 19 अगस्त (बुधवार) और 20 अगस्त (बृहस्पतिवार) को लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन सभागार में सुबह 11.30 बजे से आरंभ होगी। जीडीए ने पहली बार अपनी किसी योजना का लाटरी ड्रा अपने यूट्यूब चैनल @gdaofficialaccount पर करेगा।