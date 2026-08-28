रसोई में LPG सिलिंडर का इस्तेमाल करते हैं करा लीजिए e-KYC, 3 दिन ही शेष फिर कैंसिल हो जाएगा गैस कनेक्शन
घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के पास ई-केवाईसी कराने के लिए अब केवल तीन दिन का समय शेष है। 31 अगस्त तक ...और पढ़ें
HighLights
ई-केवाईसी के लिए 31 अगस्त अंतिम तिथि
न करने पर महंगा व्यावसायिक सिलिंडर मिलेगा
गाजियाबाद में लाखों उपभोक्ता अभी भी शेष
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। घरेलू एलपीजी सिलिंडर के उपभोक्ताओं के पास ई-केवाइसी करोन के लिए अब तीन दिन का समय शेष है। 31 अगस्त तक ई-केवाइसी नहीं कराने पर उपभोक्ताओं को महंगे दाम पर सिलिंडर की खरीद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
जिले में घरेलू एलपीजी सिलिंडर के कुल 12 लाख उपभोक्ता हैं। गैस कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को ई-केवाइसी कराने के लिए पहले 15 अगस्त तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिसे पहले बढ़ाकर 23 अगस्त की गई और उसके बाद 31 अगस्त तक का समय दिया गया है।
एलपीजी वितरक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार का कहना है कि जिले में अभी बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने ई-केवाइसी नहीं कराई है।
ईकेवाईसी न होने पर कैंसिल हो जाएगा कनेक्शन
जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं से ई-केवाइसी कराने के लिए अपील की गई है। ई-केवाइसी कराने के लिए उपभोक्ता गैस एजेंसी पर आ सकते हैं। घर पर सिलिंडर पहुंचाने वाले कर्मचारी की मदद से ई-केवाइसी करा सकते हैं। इसके अलावा एप के माध्यम से घर बैठे ई-केवाइसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
निर्धारित समय सीमा में ई-केवाइसी न कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन को निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में ई-केवाइसी न कराने वाले उपभोक्ताओं को महंगे दाम पर कमर्शियल एलपीजी गैस सिलिंडर खरीदना होगा, इससे उनकी जेब पर अधिक भार पड़ेगा।
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