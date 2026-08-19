गाजियाबाद के LPG उपभोक्ताओं के पास 23 अगस्त तक का मौका, नहीं तो रद होगा गैस कनेक्शन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में 1.50 लाख से अधिक घरेलू गैस उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। ई-केवाईसी के लिए 15 अगस्त तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 23 अगस्त कर दिया गया है।

निर्धारित समय सीमा में ई-केवाईसी न कराने वाले उपभोक्ताओं का गैस कनेक्शन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद उनको महंगे दाम पर सिलिंडर खरीदना होगा।

जिले में इंडेन, एचपी व भारत कंपनी के घरेलू एलपीजी सिलिंडर के 12 लाख उपभोक्ता हैं। सभी उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराना कराना अब अनिवार्य किया जा चुका है।

क्या होंगे E-KYC के फायदे?

ई-केवाईसी कराए जाने से घरेलू गैस सिलिंडर की कालाबाजारी पर रोक लगेगी, वास्तविक उपभोक्ताओं की सही जानकारी गैस कंपनियों के पास होगी।

एलपीजी वितरक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि जिले में अब भी 1.50 लाख से अधिक उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया है।

ई-केवाईसी कराने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। उपभोक्ता गैस एजेंसी पर आकर, घर पर गैस पहुंचाने वाले कर्मचारी की मदद से या फिर घर बैठे एप के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं।

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