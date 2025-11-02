बहन से संबंध को लेकर विवाद, प्रेमी ने भाई को उतारा मौत के घाट; गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शनिवार रात पुराने बस अड्डे के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अर्जुन नगर निवासी पीयूष किसी काम से पुराने बस अड्डे के पास गया था। इसी बीच उसकी तुराबनगर निवासी सुनील यादव से कहासुनी हो गई।

आरोप है कि सुनील यादव के संबंध पीयूष की बहन से थे जिसका पीयूष विरोध करता था। इसी बात को लेकर सुनील ने पीयूष के चाकू से कई बार वार कर हत्या कर दी।

अस्पताल में तोड़ा दम

एसीपी प्रियाश्री पाल के मुताबिक अर्जुन नगर निवासी कामगार 23 वर्षीय पीयूष शनिवार शाम को पुराने बस अड्डे के पास गया था। वहीं उसको सुनील यादव ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में पीयूष को संतोष अस्पताल लेकर गए। युवक ने इलाज के दौरान कुछ देर में ही अस्पताल में दम तोड़ दिया।