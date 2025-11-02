बहन से संबंध को लेकर विवाद, प्रेमी ने भाई को उतारा मौत के घाट; गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात
गाजियाबाद में एक सनसनीखेज घटना में, एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के भाई की हत्या कर दी। यह खूनी संघर्ष बहन के साथ प्रेम संबंध को लेकर हुए विवाद का परिणाम था, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शनिवार रात पुराने बस अड्डे के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अर्जुन नगर निवासी पीयूष किसी काम से पुराने बस अड्डे के पास गया था। इसी बीच उसकी तुराबनगर निवासी सुनील यादव से कहासुनी हो गई।
आरोप है कि सुनील यादव के संबंध पीयूष की बहन से थे जिसका पीयूष विरोध करता था। इसी बात को लेकर सुनील ने पीयूष के चाकू से कई बार वार कर हत्या कर दी।
अस्पताल में तोड़ा दम
एसीपी प्रियाश्री पाल के मुताबिक अर्जुन नगर निवासी कामगार 23 वर्षीय पीयूष शनिवार शाम को पुराने बस अड्डे के पास गया था। वहीं उसको सुनील यादव ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में पीयूष को संतोष अस्पताल लेकर गए। युवक ने इलाज के दौरान कुछ देर में ही अस्पताल में दम तोड़ दिया।
अस्पताल ने ही पुलिस को सूचना दी थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने छानबीन करते हुए आराेपित सुनील यादव को हिरासत में ले लिया है। हत्या की वजह सुनील यादव की मृतक पीयूष की बहन से संबंध को लेकर हुआ विवाद सामने आया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।