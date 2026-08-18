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गाजियाबाद में शराब ठेके के बाहर युवकों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Updated: Tue, 18 Aug 2026 01:43 AM (IST)

गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र में एक शराब के ठेके के बाहर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दो युवकों को नाले में धकेल दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

शराब ठेके के बाहर युवकों में जमकर मारपीट।

शराब ठेके के बाहर युवकों में जमकर मारपीट।

HighLights

  1. गाजियाबाद में शराब ठेके के बाहर मारपीट

  2. मारपीट के दौरान दो युवक नाले में गिरे

  3. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र में एक शराब के ठेके बाहर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दो युवक नाले में भी गिर गए। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

प्रसारित वीडियो में राहुल विहार अंडरपास के पास स्थित बहरामपुर शराब के ठेके के बाहर दो पक्षों में मारपीट दिख रही है। एक युवक ने मारपीट के दौरान दूसरे युवक को धक्का दे दिया जिससे वह नाले में गिर गया।

कुछ ही देर में युवक ने दूसरे युवक को भी धक्का दे दिया। वह भी नाले में गिर गया। किसी तरह दोनों युवक नाले से बाहर निकले।

इसी बीच आसपास मौजूद लाेगों ने हमलावर युवक को समझाकर किसी तरह मौके से हटाया। पुलिस का कहना है कि मामले में किसी पक्ष से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

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