गाजियाबाद में शराब ठेके के बाहर युवकों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र में एक शराब के ठेके बाहर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दो युवक नाले में भी गिर गए। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

प्रसारित वीडियो में राहुल विहार अंडरपास के पास स्थित बहरामपुर शराब के ठेके के बाहर दो पक्षों में मारपीट दिख रही है। एक युवक ने मारपीट के दौरान दूसरे युवक को धक्का दे दिया जिससे वह नाले में गिर गया।