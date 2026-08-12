आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाने का अभियान तेज, Unique ID से होगी पहचान; यूपी में पहला जिला बना गाजियाबाद
गाजियाबाद नगर निगम ने इंदिरापुरम सहित मोहननगर और वसुंधरा जोन में करीब 150 आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाई है। ...और पढ़ें
HighLights
गाजियाबाद में 150 आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाई गई।
टीकाकरण और पहचान के लिए माइक्रोचिप का उपयोग होगा।
गाजियाबाद यूपी का पहला जिला बना इस पहल में।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। नगर निगम के पशु चिकित्सा विभाग ने इंदिरापुरम समेत मोहननगर और वसुंधरा जोन में करीब 150 आवारा कुत्तों को माइक्रो चिप लगा दी है।
अधिकारियों का दावा है कि सभी वार्ड में प्राथमिकता पर अभियान चलाकर चिप लगाने का काम किया जा रहा है। इससे कुत्तों के हर साल होने वाले टीकाकरण में आसानी रहेगी और यूनिक नंबर से इसका पूरा डाटा भी पता चल जाएगा।
उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अनुज ने बताया कि प्रदेश में गाजियाबाद पहला ऐसा जिला है, जहां श्वानों को माइक्रोचिप लगाई जा रही है।
पहले चरण में वसुंधरा जोन के वार्ड में अभियान चलाकर श्वानों को चिप लगाई गई। इसके बाद वसुंधरा, वैशाली, कौशांबी, इंदिरापुरम और मोहननगर जोन के वार्ड में इसे शुरू कर दिया गया है।
माइक्रोचिप से होंगे ये फायदे
उन्होंने बताया कि हर साल होने वाले टीकाकरण की पहचान माइक्रोचिप से हो सकती है। जब टीमें श्वान के टीकाकरण के लिए जाएंगी, जो उन्हें पता लग सकेगा कि श्वान को किस तारीख को वैक्सीन लगी है। इस अभियान में पार्षद और आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं।
अभियान की निगरानी कर रहे पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. आशीष त्रिपाठी ने बताया कि श्वानों के बाध्यकरण और टीकाकरण में माइक्रोचिप के यूनिक नंबर से पहचान की जा सकती है। उन्होंने बताया कि रेबीज मुक्त शहर के लिए अभियान की रिपोर्ट प्रतिदिन मुख्यालय दी जा रही है।