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गाजियाबाद के भटजन गांव में बनेगा नया वॉकिंग प्वाइंट, 81 लाख से संवरेंगा कोढ़िया तालाब

By Shahnawaz Ali Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:39 AM (GMT+05:30)

गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित भटजन गांव में कोढ़िया तालाब का 81 लाख रुपये से अधिक की लागत से सुंदरीकरण किया जाएगा। जीडीए ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है।

मोदीनगर के भटजन गांव स्थित कोढ़िया तालाब। जागरण

मोदीनगर के भटजन गांव स्थित कोढ़िया तालाब। जागरण

HighLights

  1. कोढ़िया तालाब का 81 लाख से अधिक में होगा सुंदरीकरण।

  2. जीडीए ने टेंडर जारी किया, चार माह में कार्य पूरा होगा।

  3. तालाब बनेगा घूमने और पर्यावरण संरक्षण का बेहतर केंद्र।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मोदीनगर के भटजन गांव स्थित कोढ़िया तालाब को नए रूप में विकसित करेगा। तालाब के सुंदरीकरण के लिए जीडीए 81 लाख रुपये से अधिक खर्च करेगा, जिसके लिए टेंडर जारी किया गया है।

टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यदायी संस्था को चार माह में योजना विकसित करनी होगी। यह तालाब क्षेत्र के लोगों के लिए घूमने और पर्यावरण संरक्षण का एक बेहतर केंद्र बनेगा।

परियोजना के तहत तालाब परिसर का समग्र विकास, सुंदरीकरण और आवश्यक सिविल कार्य कराए जाएंगे। तालाब के किनारे बैठने, वाकिंग और हरियाली विकसित करने पर फोकस रहेगा ताकि आसपास का वातावरण आकर्षक बन सके।

जीडीए सचिव विवेक मिश्र ने बताया कि तालाब के विकास से एक तरफ जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, स्थानीय लोगों के अलावा दूर-दराज के लोगों बेहतर सार्वजनिक स्थल मिलेगा। इससे मोदीनगर क्षेत्र की सुंदरता भी बढ़ेगी।

आस्था का केंद्र है एतिहासिक कोढ़िया मंदिर

भटजन गांव में कोढ़िया तालाब के निकट ही लोगों की आस्था का प्रतीक कोढ़िया मंदिर भी है, जिसमें देवी-देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। मान्यता है कि कोढ़िया तालाब में स्नान से कोढ़ बीमारी से निजात मिलती है। वहीं, मंदिर में पूजा अर्चना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

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