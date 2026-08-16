दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर बेकाबू ट्रक ने कांवड़िये को मारी टक्कर, गुस्साए शिवभक्तों ने ड्राइवर को धुना
गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर एक बेकाबू ट्रक ने कांवड़िये को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गुस्साए साथी कांवड़ियों ने ट्रक चालक और क्लीनर को पीटकर घायल कर दिया, जिन्हें पुलिस ने बचाया।
HighLights
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर कांवड़िये को ट्रक ने मारी टक्कर।
हादसे में कांवड़िया गंभीर घायल, बाइक क्षतिग्रस्त हुई।
गुस्साए कांवड़ियों ने चालक-क्लीनर को पीटकर घायल किया।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर भोजपुर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार कांवड़िये को टक्कर मार दी। हादसे में शिवभक्त गंभीर रूप से घायल हो गया।
वहीं, घटना से गुस्साए साथी कांवड़ियों ने आरोपी ट्रक चालक और क्लीनर को पीट-पीटकर घायल कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह उन्हें बचाया।
ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर
मथुरा के कांवड़ियों का दल हरिद्वार से डाक कांवड़ लेकर आ रहा था। कांवड़िया अभिषेक बाइक पर था। रविवार सुबह जब वे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर गांव कलछीना के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे ईंटों से भरे एक ट्रक ने अभिषेक की बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया।
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चालक और क्लीनर को जमकर धुना
वहीं, गुस्साए कांवड़ियों ने ट्रक चालक और क्लीनर की जमकर धुनाई कर दी। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही आसपास के थानों से बल मौके पर पहुंचा और चालक व क्लीनर को बचाया। दोनों की हालत गंभीर बनी है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लें लिया गया है।