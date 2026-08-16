दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर बेकाबू ट्रक ने कांवड़िये को मारी टक्कर, गुस्साए शिवभक्तों ने ड्राइवर को धुना

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर भोजपुर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार कांवड़िये को टक्कर मार दी। हादसे में शिवभक्त गंभीर रूप से घायल हो गया।

वहीं, घटना से गुस्साए साथी कांवड़ियों ने आरोपी ट्रक चालक और क्लीनर को पीट-पीटकर घायल कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह उन्हें बचाया।

ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर

मथुरा के कांवड़ियों का दल हरिद्वार से डाक कांवड़ लेकर आ रहा था। कांवड़िया अभिषेक बाइक पर था। रविवार सुबह जब वे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर गांव कलछीना के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे ईंटों से भरे एक ट्रक ने अभिषेक की बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया।