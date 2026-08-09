कांवड़ यात्रा में नहीं होगी इलाज की परेशानी, गाजियाबाद के 294 शिविरों में तैनात हुईं 120 मेडिकल टीमें

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारी की है। जिले में 120 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं।

ये टीमें कांवड़ मार्ग पर बनाए गए शिविरों में पहुंचकर कांवड़ियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। किसी कांवड़िये की तबीयत बिगड़ने पर मौके पर ही प्राथमिक उपचार देने के साथ जरूरत के अनुसार उसे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।



प्रत्येक मेडिकल टीम में तीन सदस्य शामिल हैं। इनमें एक चिकित्सक, फार्मासिस्ट और सहयोगी कर्मचारी हैं। टीमों को कांवड़ मार्ग और शिविरों में तैनात किया गया है, जिससे पैदल यात्रा कर रहे शिवभक्तों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तत्काल उपचार मिल सके।

गर्मी, थकान, पैरों में छाले, चोट और अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए टीमों को आवश्यक दवाओं के साथ तैनात किया गया है।शहर में इस बार 294 कांवड़ शिविर लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार रख रहा नजर इन शिविरों में आने वाले कांवड़ियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल टीमों की जानकारी और मोबाइल वैन का नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। इससे किसी शिविर में अचानक चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ने पर संबंधित टीम या मोबाइल वैन से संपर्क किया जा सकेगा।