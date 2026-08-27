नेपाल में फंसे गाजियाबाद के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, प्रशासन से मदद के लिए इन नंबरों पर करें कॉल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नेपाल में आई आपदा के बीच गाजियाबाद जिला प्रशासन ने जिले के नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।

अगर गाजियाबाद में रहने वाले किसी परिवार का सदस्य नेपाल में फंसा है या उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो स्वजन इन नंबरों पर सूचना दे सकते हैं। प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रशासन प्रभावित नागरिकों तक मदद पहुंचाने का प्रयास करेगा।