नेपाल में फंसे गाजियाबाद के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, प्रशासन से मदद के लिए इन नंबरों पर करें कॉल
गाजियाबाद जिला प्रशासन ने नेपाल में आई आपदा में फंसे जिले के नागरिकों की मदद के लिए एक कंट्रोल रूम ...और पढ़ें
HighLights
गाजियाबाद प्रशासन ने नेपाल आपदा के लिए कंट्रोल रूम बनाया
नेपाल में फंसे नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
टोल-फ्री 1077 सहित अन्य नंबरों पर संपर्क करें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नेपाल में आई आपदा के बीच गाजियाबाद जिला प्रशासन ने जिले के नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।
अगर गाजियाबाद में रहने वाले किसी परिवार का सदस्य नेपाल में फंसा है या उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो स्वजन इन नंबरों पर सूचना दे सकते हैं। प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रशासन प्रभावित नागरिकों तक मदद पहुंचाने का प्रयास करेगा।
इन नंबरों पर करें संपर्क
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि नेपाल में फंसे गाजियाबाद के नागरिकों की जानकारी जुटाने और उन्हें शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।
|हेल्पलाइन
|नंबर
|टोल-फ्री
|1077
|फोन
|0120-2989032
|फोन
|0120-2989034
|मोबाइल
|9971465532
सूचना मिलते ही राहत टीमों को दी जाएगी जानकारी
प्रशासन के अनुसार हेल्पलाइन पर मिलने वाली सभी सूचनाओं को तत्काल उच्च स्तर के अधिकारियों और संबंधित राहत टीमों के साथ साझा किया जाएगा। इसका उद्देश्य नेपाल में फंसे प्रभावित नागरिकों तक समय पर आवश्यक सहायता पहुंचाना है।
जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों से धैर्य बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर तत्काल संपर्क करने की अपील की है।