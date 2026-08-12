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    गाजियाबाद : 7वें दिन भी धरना जारी, पूर्व मंत्री बोले- 'हाउस टैक्स वापस नहीं तो करूंगा आमरण अनशन'

    By Abhishek Singh Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 01:08 PM (IST)

    गाजियाबाद में नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए हाउस टैक्स के विरोध में व्यापारियों का धरना सातवें दिन भी जारी रहा। ...और पढ़ें

    व्यापारियों का धरना जारी।

    व्यापारियों का धरना जारी।

    HighLights

    1. गाजियाबाद में हाउस टैक्स वृद्धि के खिलाफ सातवें दिन धरना।

    2. पूर्व मंत्री सतीश शर्मा ने आमरण अनशन की चेतावनी दी।

    3. व्यापारियों ने बढ़े टैक्स को तत्काल वापस लेने की मांग की।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स में की गई भारी वृद्धि के विरोध में व्यापारियों का आंदोलन बुधवार को सातवें दिन भी जारी है।

    नवयुग मार्केट में हाउस टैक्स विरोधी संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहे धरने में व्यापारियों ने बढ़े हुए टैक्स को तत्काल वापस लेने की मांग की। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि समाधान नहीं हुआ तो शहर के विभिन्न बाजारों को बंद कराने की तैयारी की जाएगी।

    धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व मंत्री सतीश शर्मा ने व्यापारियों के आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि हाउस टैक्स में अप्रत्याशित वृद्धि से व्यापारी और आम नागरिक दोनों प्रभावित हैं।

    'बढ़ा हुआ टैक्स वापस नहीं लिया तो...'

    उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बढ़ा हुआ टैक्स वापस नहीं लिया गया तो वह आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा और प्रशासन को तत्काल ठोस निर्णय लेना चाहिए।

    व्यापारियों ने आरोप लगाया कि कई संपत्तियों के हाउस टैक्स में पांच से 25 गुना तक वृद्धि हुई है। उन्होंने नई गणना का आधार सार्वजनिक करने और असामान्य वृद्धि वाले मामलों की दोबारा जांच कराने की मांग की।

    पूर्व पार्षद एवं आरटीआई कार्यकर्ता मुनींद्र आर्य ने टैक्स में 70 प्रतिशत तक छूट के दावों को लेकर भी स्पष्ट जानकारी मांगी। समिति आयोजक राजकिशोर गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2024 की दरों के आधार पर टैक्स निर्धारित किया जाए। व्यापारियों ने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।