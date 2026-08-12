गाजियाबाद : 7वें दिन भी धरना जारी, पूर्व मंत्री बोले- 'हाउस टैक्स वापस नहीं तो करूंगा आमरण अनशन'

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स में की गई भारी वृद्धि के विरोध में व्यापारियों का आंदोलन बुधवार को सातवें दिन भी जारी है।

नवयुग मार्केट में हाउस टैक्स विरोधी संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहे धरने में व्यापारियों ने बढ़े हुए टैक्स को तत्काल वापस लेने की मांग की। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि समाधान नहीं हुआ तो शहर के विभिन्न बाजारों को बंद कराने की तैयारी की जाएगी।

धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व मंत्री सतीश शर्मा ने व्यापारियों के आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि हाउस टैक्स में अप्रत्याशित वृद्धि से व्यापारी और आम नागरिक दोनों प्रभावित हैं। 'बढ़ा हुआ टैक्स वापस नहीं लिया तो...' उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बढ़ा हुआ टैक्स वापस नहीं लिया गया तो वह आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा और प्रशासन को तत्काल ठोस निर्णय लेना चाहिए।