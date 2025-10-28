गाजियाबाद के जिला अस्पताल में बनेगी मधुमेह रोगियों की कुंडली, रोज 700 से ज्यादा मरीजों की हो रही जांच

मदन पांचाल, गाजियाबाद। जिले की 50 लाख से अधिक आबादी के बीच मधुमेह के छिपे रोगियों को तलाशने और सेहतमंद व्यक्ति के शरीर में आने वाले बदलाव और फिर बेहतर इलाज को लेकर अब चिकित्सक विशेष जांच करने को सक्रिय हो गये हैं। जिला एमएमजी अस्पताल में रोज खून की होने वाली जांचों में मधुमेह की जांच को अनिवार्य किया गया है। ऐसा मरीजों की मधुमेह कुंडली बनाने को किया गया है। इसके लिए प्रत्येक मरीज का मधुमेह की जांच को सैंपल लिया जाएगा।

चिकित्सक की परामर्श पर होने वाली अन्य जांचों के साथ ही यह जांच भी होगी। फिजिशियन डा.आलोक रंजन ने इसको लेकर विशेष डाटा बनाने की कवायद शुरू कर दी है। यह कुंडली बनने के बाद आनलाइन ओपीडी में देश के किसी भी हिस्से में मरीज के जाने पर वहां इलाज कराते समय मधमेह संबंधित डाटा तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगा। इस कुंडली को आभा कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा।

पहले चरण में इस प्रक्रिया को जिला एमएमजी अस्पताल में लागू किया जा रहा है। सफल होने पर जिले के अन्य अस्पतालों में इस जांच को शुरू किया जायेगा। इसके तहत संबंधित मरीज के मोबाइल फोन पर पूरी कुंडली बनाकर भेजी जाएगी। यह कुंडली बेहतर इलाज के लिए सहायक बनेगी। जिला एमएमजी अस्पताल में रोज तीन हजार से अधिक मरीज पहुंचते हैं। सात सौ से अधिक मरीजों की जांच पैथालाजी में सैंपल लेने के बाद की जाती है।