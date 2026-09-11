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इंदिरापुरम से कौशांबी तक आफत बनी आधे घंटे की बारिश, अंडरपास डूबे; कीचड़ और गड्ढों के बीच फंस गए राहगीर

By Shobhit Sharma Edited By: Pooja Tripathi
Published: Fri, 11 Sep 2026 08:16 PM (IST)

आधे घंटे की तेज वर्षा से ट्रांस हिंडन क्षेत्र की कई गलियों और सड़कों पर जलभराव हो गया। लोगों ने ...और पढ़ें

इंदिरापुरम की सड़कों पर भरा पानी।

इंदिरापुरम की सड़कों पर भरा पानी।

HighLights

  1. आधे घंटे की तेज वर्षा से ट्रांस हिंडन क्षेत्र में जलभराव की समस्या।

  2. नगर निगम पर नालियों की सफाई न करने का आरोप लगा।

  3. इंदिरापुरम, कौशांबी, वसुंधरा में लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र की कई गलियों और मार्गाें पर आधे घंटे की तेज वर्षा से पानी भर गया। गलियाें में जलभराव पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की और निगम कर्मियों पर नालियों को साफ न करने का आरोप लगाया।

लोगों ने कहा कि नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं। वर्षा के दौरान निकासी नहीं होने से नाली का पानी सड़कों पर भर जाता है।कौशांबी बस अड्डे, इंदिरापुरम और वैशाली की गलियों में जलभराव की समस्या सामने आई।

इसके अलावा वसुंधरा में भी गलियां गंदगी से लबालब रहने के कारण सड़क पर वर्षा का पानी भरा रहा। सेक्टर-11 स्थित गली में लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की।

नालियां जाम रहने से नहीं होती पानी की निकासी

स्थानीय निवासी रविंद्र ने कहा कि नालियों में गंदगी रहने से वर्षा के दिनों में पानी की निकासी नहीं हो पाती है। नगर निगम नाली निर्माण कराने के बाद इनकी सफाई पर ध्यान नहीं देता है।

वर्षा का पानी भरा रहने से मच्छर पनप रहे हैं। इसके अलावा सेक्टर-9 में भी सड़क किनारे पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ी।

वसुंधरा सेक्टर-14 की पूरी सड़क जलमग्न हो गई। लोगों ने कॉलोनी में नाली न होने और जल निकासी की व्यवस्था न कराए जाने की शिकायत की है।

सबसे अधिक परेशान हुए इंदिरापुरम के लोग

सबसे अधिक परेशानी इंदिरापुरम में लोगों को हुई, जहां वर्षा के बाद निर्माणाधीन सड़कों पर कीचड़ और पानी भरा रहा। शक्तिखंड-4 में जलभराव होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।

कौशांबी बस अड्डे और आसपास जलभराव होने से यात्रियों को परेशानी हुई। तेज वर्षा के चलते सबसे अधिक जलभराव अंडरपास में रहा।

साहिबाबाद अंडरपास में आधे घंटे तक जलभराव रहा। इसके अलावा अर्थला अंडरपास में भी क्षतिग्रस्त सड़कों पर जलभराव हो गया।

हिंडन बैराज अंडरपास के नीचे भी ऐसा ही हाल रहा, यहां सड़क में जगह-जगह गड्ढे होने के कारण अधिक पानी भर जाता है और दोपहिया चालकों को परेशानी उठानी पड़ती है।

नगर निगम जलकल विभाग के महाप्रबंधक केपी आनंद ने बताया कि जलभराव की स्थिति नहीं रही। वर्षा के दौरान ही पानी भरा था, जो सड़कों पर नहीं भरा। नालियों को साफ करने के लिए सभी जोन में निर्देश दिए जाएंगे।