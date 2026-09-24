गाजियाबाद वालों के लिए बड़ी राहत, GT रोड के सबसे बिजी हिस्से पर बनेगा एलिवेटेड रोड; ये है पूरा प्लान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर में जाम के सबसे बड़े दबाव वाले हिस्सों को प्राधिकरण ने राहत देने और नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने की तैयारी की है।

नगरीय अवस्थापना निधि समिति की बैठक में 66.73 करोड़ रुपये के विकास प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से मुहर लगी। इनमें जीटी रोड पर करीब दो किमी का चार लेन एलिवेटेड रोड, रेलवे क्रासिंग पर अंडरपास और करीब 30 स्थानों पर ओपन जिम लगाया जाना प्रमुख हैं।

मंडलायुक्त एवं जीडीए बोर्ड अध्यक्ष भानु चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि 31 अगस्त तक नगरीय अवस्थापना निधि में 272.53 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष की संभावित आय मिलाकर 31 मार्च 2027 तक करीब 322.53 करोड़ रुपये उपलब्ध होने का अनुमान है।

घंटाघर रामलीला मैदान के सामने से चौधरी मोड़, भाटिया मोड़ होते हुए आधार सेवा केंद्र तक करीब दो किमी चार लेन एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। इसकी अनुमानित लागत 200.23 करोड़ रुपये है। नगरीय अवस्थापना निधि से 50.23 करोड़ रुपये की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी और करीब 100 करोड़ रुपये ऋण की व्यवस्था प्रस्तावित है।

इससे घंटाघर, रेलवे स्टेशन, आप्युलेंट माल, एसडीएम कोर्ट और एमएमएच कालेज क्षेत्र में यातायात दबाव घटाने का लक्ष्य है। विभिन्न योजनाओं के पार्कों और समूह आवासों में करीब 30 स्थानों पर 4.50 करोड़ रुपये से ओपन जिम लगाए जाएंगे। 23 हजार वाहनों वाले क्रॉसिंग पर अंडरपास नया गाजियाबाद स्टेशन और एलटीएच क्रासिंग के बीच एलसी-3सी बीच वाला फाटक बंद कर अंडरपास बनाया जाएगा। ट्रैफिक सर्वे में यहां करीब 22,993 वाहनों का दबाव मिला। जीडीए की 12 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी निधि से देने को मंजूरी मिली है।