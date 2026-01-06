गाजियाबाद के मधुबन-बापूधाम में किसानों को बांटे गए विकसित प्लॉट के आवंटन पत्र

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मधुबन-बापूधाम स्थित प्राधिकरण कार्यालय में किसानों को विशेष शिविर आयोजित कर विकसित भूखंडों के आवंटन पत्र वितरित किए गए। इस दौरान आवंटन पत्र पाने के लिए किसानों की भीड़ लगी रही।

वर्ष 2004 में मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के तहत जीडीए द्वारा करीब 800 एकड़ भूमि किसानों से खरीदी गई थी। प्राधिकरण ने किसानों को 6/4 प्रतिशत विकसित भूखंड आवंटित करने का आश्वासन दिया था।

इस वादे को पूरा करते हुए जीडीए ने लॉटरी प्रणाली से किसानों की मौजूदगी में लाटरी प्रणाली से 762 भूखंड आवंटित किए थे। मंगलवार को मधुबन बापूधाम में विशेष शिविर में उन भूखंडों की संख्या सहित आवंटन पत्र किसानों को सौंपे गए।