गाजियाबाद के मधुबन-बापूधाम में किसानों को बांटे गए विकसित प्लॉट के आवंटन पत्र

    By Shahnawaz Ali Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:26 PM (IST)

    गाजियाबाद के मधुबन-बापूधाम में जीडीए ने विशेष शिविर लगाकर किसानों को विकसित भूखंडों के आवंटन पत्र वितरित किए। 2004 में 800 एकड़ भूमि अधिग्रहण के बाद ज ...और पढ़ें

    मधुबन-बापूधाम में आयोजित शिविर में विकसित भूखंडों के आवंटन पत्र लेते किसान। सौ. जीडीए

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मधुबन-बापूधाम स्थित प्राधिकरण कार्यालय में किसानों को विशेष शिविर आयोजित कर विकसित भूखंडों के आवंटन पत्र वितरित किए गए। इस दौरान आवंटन पत्र पाने के लिए किसानों की भीड़ लगी रही।

    वर्ष 2004 में मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के तहत जीडीए द्वारा करीब 800 एकड़ भूमि किसानों से खरीदी गई थी। प्राधिकरण ने किसानों को 6/4 प्रतिशत विकसित भूखंड आवंटित करने का आश्वासन दिया था।

    इस वादे को पूरा करते हुए जीडीए ने लॉटरी प्रणाली से किसानों की मौजूदगी में लाटरी प्रणाली से 762 भूखंड आवंटित किए थे। मंगलवार को मधुबन बापूधाम में विशेष शिविर में उन भूखंडों की संख्या सहित आवंटन पत्र किसानों को सौंपे गए।

    इस दौरान जीडीए अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को भी सुना।जीडीए उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल ने बताया कि जीडीए किसानों से किए गए सभी वायदों को पूरा करेगा, जो किसान किसी कारणवश अपना आवंटन पत्र प्राप्त नहीं कर सके वह किसी भी कार्य दिवस में जीडीए कार्यालय से आवंटन पत्र ले सकते हैं। इसके लिए भूखंड आरक्षण पत्र की प्रति एवं पहचान पत्र साथ लाएं।