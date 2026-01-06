गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, जीडीए की कार्रवाई से प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अवैध निर्माण और अनाधिकृत कॉलोनियों के जीडीए ने मंगलवार को अभियान चलाया। इस दौरान ग्राम मौहम्मदपुर धेंदा डासना-मुरादनगर मार्ग पर उम्मेदपाल, मुकेश, रविन्द्र तेवतिया और कोमल सिंह द्वारा करीब 15 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया।

इसके अलावा सरना में शहजाद मलिक, सलीम मलिक, शरद सिंघल आदि द्वारा करीब 3600 वर्ग मीटर, असालतनगर हनुमान मंदिर के पीछे भूपेन्द्र चौधरी, पुष्पेन्द्र चौधरी और जसवंत सिंह द्वारा सात हजार वर्ग मीटर 7,000 वर्ग मीटर में जीडीए की प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया। इस दौरान पुलिस और प्राधिकरण की टीम उपस्थित रही।

एनडीआरएफ रोड व मसूरी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

प्राधिकरण के जोन-3 में प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को एनडीआरएफ रोड इंदिरा एन्क्लेव से सटे क्षेत्र में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। इनमें अजय चौधरी का 200 वर्ग मीटर, प्रमोद चौधरी व गुलफाम का करीब 120 वर्ग मीटर अवैध निर्माण शामिल था। इसके अलावा इंदिरा एन्क्लेव और सिटी पार्क के बीच करीब नौ बीघा क्षेत्र में प्रमोद शर्मा द्वारा विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।



कुशलिया, डासना-मसूरी क्षेत्र में लगभग 15 बीघा भूमि पर पवन चौधरी व इस्लाम द्वारा और मसूरी में करीब 10 बीघा भूमि पर सुभान, ग्राम मसूरी झील रोड पर हारून, मकसूद आदि द्वारा विकसित की जा रही करीब छह बीघा अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान विरोध करने वालों को स्थानीय पुलिस व जीडीए टीम ने मौके से खदेड़ दिया।