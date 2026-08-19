Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

गाजियाबाद के मटियाला में पांच हजार वर्गमीटर अवैध निर्माण ध्वस्त, फार्म हाउस सील

By Shahnawaz Ali Edited By: Sonu Suman
Updated: Wed, 19 Aug 2026 09:18 PM (IST)

गाजियाबाद में जीडीए ने मटियाला में पांच हजार वर्गमीटर से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किया और दो फार्म हाउस सील किए। पुलिस बल की मदद से विरोध कर रहे स्थानीय निर्माणकर्ताओं को नियंत्रित कर यह कार्रवाई की गई, जीडीए ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी रखने की बात कही।

अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जीडीए ने बुधवार को भी ध्वस्तीकरण और सीलिंग अभियान चलाया।

 अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जीडीए ने बुधवार को भी ध्वस्तीकरण और सीलिंग अभियान चलाया। 

HighLights

  1. जीडीए ने मटियाला में 5000 वर्गमीटर अवैध निर्माण ध्वस्त किया।

  2. ऋषि आश्रम के पास सोनू चौधरी का अवैध निर्माण हटाया गया।

  3. मटियाला में मोहित का 700 वर्गमीटर फार्म हाउस सील किया गया।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जीडीए ने बुधवार को भी ध्वस्तीकरण व सीलिंग कार्रवाई को लेकर अभियान चलाया। प्रवर्तन जोन-3 की टीम ने मटियाला में करीब पांच हजार वर्गमीटर क्षेत्र में किए गए अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान विरोध कर रहे स्थानीय निर्माणकर्ताओं को पुलिस बल की मदद से नियंत्रित किया गया।

जीडीए के अनुसार, विशेष कार्याधिकारी एवं प्रवर्तन जोन-3 के प्रभारी राजीव रतन सिंह के नेतृत्व में टीम ने वेस्टर्न पेरिफेरल रोड पर ऋषि आश्रम के निकट फार्म हाउस के सामने यह कार्रवाई की। यहां सोनू चौधरी द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण और विकास कार्य को ध्वस्त किया गया।

करीब 700 वर्गमीटर भूमि पर विकसित फॉर्म हाउस को सील किया

कार्रवाई के दौरान स्थानीय निर्माणकर्ताओं ने विरोध किया, लेकिन प्राधिकरण और पुलिस बल ने उन्हें मौके से हटाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रखी। इसके अलावा मटियाला के खसरा संख्या-20 में करीब 700 वर्गमीटर भूमि पर मोहित द्वारा विकसित फॉर्म हाउस को सील किया।

कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता सचिन अग्रवाल, अवर अभियंता धनंजय मौर्य समेत सुपरवाइजर के साथ स्थानीय एवं प्राधिकरण पुलिस बल मौजूद रहा। जीडीए उपाध्यक्ष नन्द किशोर कलाल ने लोगों से अवैध कालाेनी में भूखंड खरीदने और अवैध निर्माण न करने की अपील की है। ताकि बाद में आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण व कालोनियों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

यह भी पढ़ें- आरसी-आधार में नाम नहीं मिला तो मोबाइल अपडेट बंद, प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाने में परेशानी