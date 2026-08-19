गाजियाबाद के मटियाला में पांच हजार वर्गमीटर अवैध निर्माण ध्वस्त, फार्म हाउस सील

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जीडीए ने बुधवार को भी ध्वस्तीकरण व सीलिंग कार्रवाई को लेकर अभियान चलाया। प्रवर्तन जोन-3 की टीम ने मटियाला में करीब पांच हजार वर्गमीटर क्षेत्र में किए गए अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान विरोध कर रहे स्थानीय निर्माणकर्ताओं को पुलिस बल की मदद से नियंत्रित किया गया।

जीडीए के अनुसार, विशेष कार्याधिकारी एवं प्रवर्तन जोन-3 के प्रभारी राजीव रतन सिंह के नेतृत्व में टीम ने वेस्टर्न पेरिफेरल रोड पर ऋषि आश्रम के निकट फार्म हाउस के सामने यह कार्रवाई की। यहां सोनू चौधरी द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण और विकास कार्य को ध्वस्त किया गया।

करीब 700 वर्गमीटर भूमि पर विकसित फॉर्म हाउस को सील किया कार्रवाई के दौरान स्थानीय निर्माणकर्ताओं ने विरोध किया, लेकिन प्राधिकरण और पुलिस बल ने उन्हें मौके से हटाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रखी। इसके अलावा मटियाला के खसरा संख्या-20 में करीब 700 वर्गमीटर भूमि पर मोहित द्वारा विकसित फॉर्म हाउस को सील किया।