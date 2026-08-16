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गाजियाबाद में गैस कनेक्शन कटने का दिखाया डर, फिर एपीके फाइल भेजकर बैंक खाते से उड़ाए 3.35 लाख रुपये

By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Sun, 16 Aug 2026 07:47 AM (IST)

गाजियाबाद में साइबर ठगों ने गैस कनेक्शन बंद होने का डर दिखाकर जसवंत सिंह से 3.35 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने खुद को आईजीएल कर्मचारी बताकर एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक किया और क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिए।

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. गैस कनेक्शन बंद होने का डर दिखाकर ठगी।

  2. एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक किया गया।

  3. क्रेडिट कार्ड से 3.35 लाख रुपये निकाले गए।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गैस कनेक्शन बंद होने का डर दिखाकर साइबर ठगों ने लैंडक्राफ्ट गोल्फ लिंक निवासी जसवंत सिंह के साथ 3.35 लाख रुपये की ठगी कर ली। ठगों ने खुद को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) का कर्मचारी बताकर पहले मोबाइल पर मैसेज भेजा।

इसमें गैस कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने की बात कहते हुए बिल अपडेट कराने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करने को कहा। इसके बाद वाट्सएप पर आईजीएल गैस के नाम से एपीके फाइल भेजी गई। पीड़ित ने फाइल को मोबाइल में इंस्टाल कर उसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी भर दी। इसके बाद मोबाइल हैक हो गया और ठगों ने क्रेडिट कार्ड से रकम निकाल ली।

जसवंत सिंह के मुताबिक, 31 जुलाई की शाम करीब पौने छह बजे उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया। इसमें लिखा था कि उनका गैस कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने वाला है और बिल अपडेट कराने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इसके बाद वॉट्सएप पर आईजीएल गैस के नाम से एपीके फाइल भेजी गई।

फाइल इंस्टाल करने के बाद उसमें कार्ड की जानकारी भरते ही उनका फोन हैक हो गया। इसके बाद अलग-अलग नंबरों से ट्रांजेक्शन के संदेश आने लगे। उनके दो बैंक के क्रेडिट कार्ड से धनराशि निकाली गई है। पीड़ित ने बैंक को सूचना देने के साथ ही कविनगर थाने में केस दर्ज कराया है।

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