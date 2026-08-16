गाजियाबाद में गैस कनेक्शन कटने का दिखाया डर, फिर एपीके फाइल भेजकर बैंक खाते से उड़ाए 3.35 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गैस कनेक्शन बंद होने का डर दिखाकर साइबर ठगों ने लैंडक्राफ्ट गोल्फ लिंक निवासी जसवंत सिंह के साथ 3.35 लाख रुपये की ठगी कर ली। ठगों ने खुद को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) का कर्मचारी बताकर पहले मोबाइल पर मैसेज भेजा।

इसमें गैस कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने की बात कहते हुए बिल अपडेट कराने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करने को कहा। इसके बाद वाट्सएप पर आईजीएल गैस के नाम से एपीके फाइल भेजी गई। पीड़ित ने फाइल को मोबाइल में इंस्टाल कर उसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी भर दी। इसके बाद मोबाइल हैक हो गया और ठगों ने क्रेडिट कार्ड से रकम निकाल ली।

जसवंत सिंह के मुताबिक, 31 जुलाई की शाम करीब पौने छह बजे उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया। इसमें लिखा था कि उनका गैस कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने वाला है और बिल अपडेट कराने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इसके बाद वॉट्सएप पर आईजीएल गैस के नाम से एपीके फाइल भेजी गई।