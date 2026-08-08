गैस बिल अपडेट के नाम पर गाजियाबाद में ठगी, मोबाइल हैक कर खाते से 8 लाख रुपये उड़ाए

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गैस कनेक्शन बंद होने का डर दिखाकर साइबर ठगों ने एक व्यक्ति का मोबाइल फोन हैक कर लिया। रुपये नहीं निकाल पाए तो पीड़ित से ही स्क्रीन शेयर कराई।

इसके बाद खाते से करीब आठ लाख रुपये निकाल लिए। ठगों ने खुद को गैस कंपनी का कर्मचारी बताकर पहले बिल अपडेट कराने के नाम पर संपर्क किया और बाद में मोबाइल में एक एप डाउनलोड कराकर ठगी की। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।