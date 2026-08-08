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    गैस बिल अपडेट के नाम पर गाजियाबाद में ठगी, मोबाइल हैक कर खाते से 8 लाख रुपये उड़ाए

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 09:14 AM (GMT+05:30)

    गाजियाबाद में गैस कनेक्शन बंद होने का डर दिखाकर साइबर ठगों ने एक व्यक्ति का मोबाइल हैक कर लिया। स्क्रीन शेयर कराकर पीड़ित के खाते से करीब आठ लाख रुपये ...और पढ़ें

    गाजियाबाद में एक व्यक्ति से आठ लाख की ठगी। AI जनरेटेड- फोटो

    गाजियाबाद में एक व्यक्ति से आठ लाख की ठगी। AI जनरेटेड- फोटो

    HighLights

    1. साइबर ठगों ने गैस कनेक्शन बंद होने का डर दिखाया।

    2. पीड़ित का मोबाइल हैक कर स्क्रीन शेयर कराई।

    3. खाते से करीब आठ लाख रुपये की ठगी की।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गैस कनेक्शन बंद होने का डर दिखाकर साइबर ठगों ने एक व्यक्ति का मोबाइल फोन हैक कर लिया। रुपये नहीं निकाल पाए तो पीड़ित से ही स्क्रीन शेयर कराई।

    इसके बाद खाते से करीब आठ लाख रुपये निकाल लिए। ठगों ने खुद को गैस कंपनी का कर्मचारी बताकर पहले बिल अपडेट कराने के नाम पर संपर्क किया और बाद में मोबाइल में एक एप डाउनलोड कराकर ठगी की। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

    राजनगर एक्सटेंशन की ओरा चिमेरा सोसायटी निवासी संजय कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि 24 मई को उनके मोबाइल पर आईजीएल कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने संबंधी मैसेज आया।

    वॉट्सएप पर APK फाइल भेजी

    उन्होंने मैसेज में दिए गए नंबर से संपर्क किया तो ठग ने कहा कि कनेक्शन ठीक कराने के लिए कुछ बकाया राशि जमा करनी होगी। इसके बाद ठग ने दूसरे नंबर से वॉट्सएप पर एपीके फाइल भेजी और उसे मोबाइल में इंस्टाल करने को कहा। पीड़ित ने एप इंस्टॉल कर दिया लेकिन, ठग फंड ट्रांसफर नहीं कर पाए।

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    इसके बाद ठगों ने उनसे मोबाइल की स्क्रीन शेयर कराकर खाते से रुपये निकाले। दो लाख रुपये निकालने पर जब पीड़ित को एसएमएस से जानकारी हुई तो उन्होंने शक होने पर उन्होंने डेबिट कार्ड ब्लाक कराया लेकिन, तब तक खाते से कुल आठ लाख रुपए निकल चुके थे।