फल के रुपये न देने पर विक्रेता पर ब्लेड से हमला, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर हुई FIR

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीला मोड़ थाना क्षेत्र में फल के रुपये न देने पर कारोबारियों ने फल विक्रेता पर ब्लेड से हमला कर दिया।

आरोप है कि शिकायत के बावजूद थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज हो सकी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों की तलाश में जुटी है।

लोनी राशिद अली गेट जमालपुरा निवासी सलमान ने बताया कि वह फल की ठेली लगाते हैं। वह जमालपुरा निवासी मुस्तकीम, शादाब और फरमान से फल खरीदते हैं।

तीन अगस्त को रात करीब साढ़े आठ बजे वह ठेली पर आम बेच रहे थे। इसी दौरान मुस्तकीम, शादाब और फरमान वहां पहुंचे। वह ठेली पर खडे़ होकर शराब पीने लगे। इस दौरान तीनों ने उनसे फलों के रुपये मांगे।

बिक्री कम होने के कारण उन्होंने दूसरे दिन रुपये देने की बात कही। आरोप है कि तीनों ने जान से मारने के इरादे से उनपर ब्लेड से हमला कर दिया। जिससे उन्हें गंभीर चोट पहुंची। अन्य ठेली संचालकों ने कराया अस्पताल में भर्ती अन्य ठेली संचालक रहीस और सोनू आदि ने उन्हें आरोपितों से बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस को घटना की सूचना दी। आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने न तो रिपोर्ट दर्ज की न ही कोई कार्रवाई हुई। पीड़ित ने पांच अगस्त को दोबारा शिकायत पत्र दिया लेकिन तब भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की। उनके निर्देश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।