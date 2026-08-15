Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

गाजियाबाद में त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर नकेल, सचल दल करेगा कड़ी जांच

By Shobhit Sharma Edited By: Pooja Tripathi
Updated: Sat, 15 Aug 2026 06:59 PM (IST)

गाजियाबाद में त्योहारों से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सचल दल गठित करेगा।

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड


HighLights

  1. गाजियाबाद में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर होगी सख्त कार्रवाई।

  2. खाद्य सुरक्षा विभाग ने सचल दल टीमों का किया गठन।

  3. पनीर, मावा सहित बाहर से आने वाले उत्पादों पर विशेष ध्यान।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री और जिले में आवक रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा।

खासकर बार्डर एरिया पर चेकिंग के लिए सचल दल टीमों को बनाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इसको लेकर मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

जिला अभिहीत अधिकारी सुरेश मिश्रा ने बताया कि मुख्यालय स्तर पर सचल दल का गठन किया जाएगा, जो बाहर से बिकने के लिए आने वाले और जाने वाले खाद्य पदार्थाें की जांच करेगी।

क्या बोले अधिकारी?

अधिकारियों ने बताया कि खाद्य नमूनों की जांच का काम रूटीन में चलता है। त्योहार के आसपास इस दौरान बिकने वाली वस्तुओं की जांच होती है।

रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए दूध, दही, पनीर, मिठाई, मावा समेत अन्य की जांच के लिए टीमों को गठित कर लगाया जाएगा।

बाहर से आने वाले उत्पादों की जांच सचल दल की टीमें करेंगी। जन्माष्टमी पर्व से पहले मावा की जांच के लिए भी विशेष अभियान चलेगा।

बता दें कि इससे पहले मथुरा और गढ़मुक्तेश्वर से बिक्री के लिए आए पनीर को सचल दल की टीमों ने पकड़कर नष्ट कराया था।