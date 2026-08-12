गाजियाबाद में फ्लैट बुकिंग फर्जीवाड़े को लेकर निवेशकों का प्रदर्शन, आरोपितों को गिरफ्तार करने की मांग 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित राइट अर्थ इंफ्रा और एएसआर सेंट्रल एवेन्यू प्रोजेक्ट में फ्लैट और दुकान बुकिंग के नाम पर हुई करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मंगलवार को निवेशकों ने मुख्य आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। निवेशकों का धरना लगातार 36वें दिन भी जारी रहा। उन्होंने पुलिस से फरार आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने और उनकी रकम की बरामदगी की दिशा में ठोस कार्रवाई करने की मांग की।

निवेशकों का कहना है कि वरुण मक्कड़, निधि मक्कड़ और नितिन शर्मा उर्फ दीपक शर्मा की गिरफ्तारी कई दिन बाद भी नहीं हो सकी है। उनका आरोप है कि मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार करने में हो रही देरी से उनमें पुलिस की कार्रवाई को लेकर रोष बढ़ रहा है। निवेशकों ने कहा कि जब तक आरोपित गिरफ्तार नहीं होते, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

धरने में शामिल निवेशकों ने कहा कि उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई फ्लैट और दुकान खरीदने के लिए लगाई थी। बुकिंग के नाम पर रकम लेने के बाद उन्हें न तो संपत्ति मिली और न ही धनराशि वापस की गई। उनका कहना है कि कई निवेशक लंबे समय से आर्थिक और मानसिक परेशानी झेल रहे हैं।

पांच आरोपितों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर होगी सुनवाई मामले में पुलिस पहले ही कई आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। जेल में बंद संदीप कुमार गुप्ता, प्रवीण कुमार गुप्ता, आर्यन गुप्ता, हनी गिल और प्रेम गिल की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए नंदग्राम पुलिस ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया हुआ है।