गाजियाबाद गोलीकांड में घायल युवक की हालत गंभीर, देर रात दिल्ली एम्स रेफर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजयनगर की माता कॉलोनी में रविवार रात फायरिंग में घायल युवक आकाश की हालत गंभीर बनी हुई है। देर रात हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने उसे एम्स के लिए रेफर कर दिया। स्वजन के मुताबिक आकाश के पेट और छाती में गोली लगी है। आज एम्स में आकाश की सर्जरी होगी। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है।

अमन खान ने चार-पांच साथियों संग की फायरिंग आकाश के छोटे भाई दीपक का आरोप है कि अमन खान उनका पड़ोसी है। उसी ने अपने चार-पांच साथियों के साथ मिलकर रविवार रात उनके भाई आकाश पर फायरिंग की। दीपक के मुताबिक हमले में आकाश को दो गोलियां लगीं।