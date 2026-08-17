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गाजियाबाद गोलीकांड में घायल युवक की हालत गंभीर, देर रात दिल्ली एम्स रेफर

By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Mon, 17 Aug 2026 09:37 AM (IST)

गाजियाबाद के विजयनगर में गोली लगने से घायल युवक आकाश की हालत गंभीर है और उसे एम्स दिल्ली रेफर किया गया है, जहां आज उसकी सर्जरी होगी।

पुलिस मामले की जांच में जुटी।

पुलिस मामले की जांच में जुटी।

HighLights

  1. विजयनगर में गोली लगने से युवक आकाश गंभीर रूप से घायल।

  2. पेट और छाती में गोली लगने के बाद एम्स दिल्ली रेफर।

  3. आरोपी अमन खान पर फायरिंग का आरोप, पुलिस तलाश में।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजयनगर की माता कॉलोनी में रविवार रात फायरिंग में घायल युवक आकाश की हालत गंभीर बनी हुई है। देर रात हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने उसे एम्स के लिए रेफर कर दिया। स्वजन के मुताबिक आकाश के पेट और छाती में गोली लगी है। आज एम्स में आकाश की सर्जरी होगी। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है।

अमन खान ने चार-पांच साथियों संग की फायरिंग

आकाश के छोटे भाई दीपक का आरोप है कि अमन खान उनका पड़ोसी है। उसी ने अपने चार-पांच साथियों के साथ मिलकर रविवार रात उनके भाई आकाश पर फायरिंग की। दीपक के मुताबिक हमले में आकाश को दो गोलियां लगीं।

घटना के बाद स्वजन उसे जिला एमएमजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से यशोदा अस्पताल और फिर संतोष अस्पताल ले जाया गया। देर रात उसकी हालत गंभीर होने पर एम्स रेफर किया गया।दीपक का आरोप है कि फायरिंग करने वाले लोग यहीं नहीं रुके।

उन्होंने देर रात उसके बड़े भाई बादल पर भी हमला किया। इससे परिवार में दहशत का माहौल है।पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में आकाश का ब्याज के रुपयों को लेकर विवाद सामने आया है।

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। कार्यवाहक एसीपी कोतवाली जियाउद्दीन अहमद के मुताबिक हमलावरों की तलाश की जा रही है। शीघ्र आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।

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