गाजियाबाद में वायु प्रदूषण से मिलेगी राहत, 191 किमी सड़कें बनेंगी; बढ़ेंगी स्वीपिंग मशीनें और एंटी स्माग गन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए नगर निगम ने सड़क निर्माण और धूल नियंत्रण को अपनी वार्षिक कार्ययोजना में प्रमुखता दी है। आगामी वर्ष में करीब 191 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

सड़कों से धूल हटाने के लिए रोड स्वीपिंग मशीनों की संख्या 13 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। वहीं, प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटी स्माग गन की संख्या भी 15 से बढ़ाकर 20 करने कर दी जाएगी। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।



निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता नरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि वायु गुणवत्ता सुधार के तहत 163 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 37 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। अब 126 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना बाकी है।

इसके अतिरिक्त शहर की 65 किलोमीटर अन्य प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए डीपीआर शासन को भेजी जा चुकी है। आगामी वर्ष में निगम ने कुल 191 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य तैयार किया है। अधिकारियों का मानना है कि जर्जर सड़कों में सुधार होने से धूल उड़ने की समस्या कम होगी और यातायात भी सुचारु होगा। वर्तमान में शहर की सड़कों की सफाई के लिए 13 रोड स्वीपिंग मशीनें काम कर रही हैं। सड़कों से धूल को नियमित रूप से हटाने के लिए 12 नई मशीनें खरीदी जाएंगी। इनके शामिल होने के बाद मशीनों की संख्या बढ़कर 25 हो जाएगी। इसके अलावा पांच आधुनिक एंटी स्माग गन भी खरीदी जाएंगी। इस तरह निगम के पास कुल 20 एंटी स्माग गन हो जाएंगी।