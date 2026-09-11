इंदिरापुरम विस्तार पर मंडराए संकट के बादल! 29 दिन से धरने पर बैठे किसानों ने उठाई खतौनी में नाम दर्ज करने की मांग

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। गाजियाबाद के कनावनी गांव में मांगों को लेकर किसानों का धरना शुक्रवार को 29वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने अब इंदिरापुरम विस्तार के लिए प्राधिकरण द्वारा दिए जा रहे प्लाटों के खिलाफ भी आवाज बुलंद कर दी है।

किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरापुरम विस्तार के लिए कनावनी गांव की जमीन के संबंध में जो समय सीमा निर्धारित की गई थी, वह समाप्त हो चुकी है। ऐसे में किसान अब किसी भी कीमत पर अपनी जमीन जीडीए को देने के लिए तैयार नहीं हैं।