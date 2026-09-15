मिर्च के धुएं से दरवाजा खुलवाया, फिर खौफनाक वारदात; गाजियाबाद में परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती

जागरण संवाददाता, मोदीनगर(गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव कलछीना में सोमवार देर रात नकाबपोश बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया।

तमंचे व चाकू के बल पर परिवार को बंधक बनाकर पांच लाख के जेवर व डेढ़ लाख नकदी लूट ली। विरोध करने पर महिला अफराजा को हाथ में चाकू मारकर घायल कर दिया।

पीड़ित सद्दाम, पत्नी अफराजा अपने छह बच्चो के साथ कमरे में सोए हुए थे। इसी बीच बदमाशों ने घर के बाहर मिर्ची में आग लगा दी। धुआं से आंखों में जलन हुई तो अफराजा ने दरवाजा खोला।

तुरंत बदमाश अंदर घुस आए। महिला अफरोजा के कान से कुंडल व उंगलियों से अंगूठी तक लूट ली। क़रीब दो घंटे तक बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाए रखा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है।