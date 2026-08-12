गाजियाबाद में झाड़ू कवर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का माल जलकर राख
गाजियाबाद के पांडव नगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित प्राइड इंटरप्राइजेज फैक्ट्री में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। दमकलकर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया ...और पढ़ें
HighLights
गाजियाबाद के पांडव नगर में फैक्ट्री में लगी आग।
प्राइड इंटरप्राइजेज की फैक्ट्री में हुआ यह हादसा।
दमकलकर्मियों ने समय रहते आग पर पाया काबू।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पांडव नगर इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार सुबह एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आसपास की औद्योगिक इकाइयों के भी इसकी चपेट में आने का खतरा पैदा हो गया था। दमकलकर्मियों की आग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।
सुबह करीब 8:01 बजे फायर स्टेशन कोतवाली को पांडव नगर इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगने की सूचना मिली। बताया गया कि प्राइड इंटरप्राइजेज की फैक्ट्री में आग लगी है। सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में फायर सर्विस यूनिट घटनास्थल के लिए रवाना हुई।
फायर ब्रिगेड ने बचाई आसपास की दुकानें
आग की गंभीरता को देखते हुए वाटर ब्राउजर, वाटर टेंडर और स्वदेशी कंपाउंड में तैनात फायर टेंडर को भी मौके पर भेजा गया। टीम जब फैक्ट्री पहुंची तो भवन के प्रथम तल के ऊपर बने टीन शेड का एक हिस्सा आग की चपेट में आने के बाद क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर चुका था। फैक्ट्री में पाउचिंग मशीन, झाड़ू के कवर और अन्य सामग्री में आग लगी हुई थी।
आग के तेजी से फैलने की आशंका को देखते हुए दमकलकर्मियों ने आग बुझाना शुरू किया। फायर टीम ने एमएफई की मदद से हौज पाइप लाइन बिछाई और चारों तरफ से पानी की बौछार शुरू की। टीम ने आग को प्रथम तल के क्षेत्र तक सीमित रखा और उसे फैक्ट्री के दूसरे हिस्सों तथा आसपास की इकाइयों तक पहुंचने से रोक दिया।
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कुछ ही समय की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।आग से फैक्ट्री में रखी कुछ मशीनरी और सामग्री का नुकसान हुआ है। नुकसान का वास्तविक आकलन अभी नहीं हुआ है। आग लगने के कारणों की भी जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर सार्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है।