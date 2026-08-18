साहब...रोजाना 30 से 40 बार ट्रिपिंग से पांच से आठ घंटे हो रही कटौती; शिकायत के बाद भी हो रही कटौती

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। बिजली कटौती से परेशान लोगों में दिन प्रतिदिन विद्युत निगम के खिलाफ रोष बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना की बिजली कटौती से राहत नहीं मिलने पर लोग इंटरनेट मीडिया पर खूब शिकायतें कर रहे हैं।

लोनी की आर्य नगर कॉलोनी के उपभोक्ता साबिर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रोजाना 30 से 40 बार बिजली ट्रिपिंग हो रही है।

करीब पांच से आठ घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। यह केवल एक उपभोक्ता की शिकायत नहीं है, बल्कि शिकायतों की भरमार है।

गर्मी को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा निर्बाध आपूर्ति के आदेश दिए गए हैं। कटौती की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर से लेकर कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा वाट्सएप और एक्स पर भी शिकायत करने की सुविधा है।

रोजाना 150 से 200 शिकायतें विद्युत निगम को मिलती हैं इन सभी माध्यमों से रोजाना 150 से 200 शिकायतें विद्युत निगम को प्राप्त होती हैं, लेकिन ज्यादातर जगह समाधान के नाम पर केवल समस्याओं को पंजीकृत किया जा रहा है।

उपभोक्ताओं का कहना है कि कंट्रोल रूम के नंबर पर जब भी कॉल करते हैं शिकायत पंजीकृत कर जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया जाता है। इसके बाद भी समस्या बरकरार रहती है। डिफेंस कॉलोनी के सोनू ने बताया कि सोमवार रात करीब तीन घंटे बिजली गुल रही। संबंधित अधिकारी ने काल रिसीव नहीं की तो एक्स पर पोस्ट कर शिकायत की। यहां भी केवल एक ही जवाब मिला कि शिकायत पंजीकृत कर ली गई है। जल्द समाधान कर लिया जाएगा। समाधान कब तक होगा इसके बारे में नहीं बताया गया। यही कारण है कि करीब तीन घंटे बिजली कटौती से जूझना पड़ा। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में लाइन में फाल्ट के कारण सोमवार रात करीब चार घंटे बिजली गुल रही। उपभोक्ताओं की केवल शिकायत हो रहीं पंजीकृत शिकायत करते पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरह से केवल एक ही जबाव मिलता है, आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। आपकी शिकायत संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर दी गई है। जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी रहती है।