80 करोड़ से बनेगी गाजियाबाद एलिवेटेड रोड पर स्लिप रोड, दिल्ली-इंदिरापुरम जाने वाले लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर वाहनों के चढ़ने और उतरने की समस्या दूर करने के लिए प्रस्तावित स्लिप रोड के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित स्थल पर मिट्टी और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है।

वहीं, तकनीकी जांच में मानक पूरे होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। जीडीए के अनुसार, टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पर निर्माण की तकनीकी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। एलिवेटेड रोड को शहर की लाइफलाइन माना जाता है। स्लिप रोड बनने के बाद दिल्ली, इंदिरापुरम और वसुंधरा की ओर आने-जाने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राहत मिलने की उम्मीद वर्तमान में एलिवेटेड रोड से उतरने और चढ़ने के दौरान वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बनती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यातायात का दबाव अलग-अलग मार्गों पर बांटा जा सकेगा। जीडीए ने स्लिप रोड निर्माण की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। करीब 80 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण जेएसपी कंस्ट्रक्शन फर्म द्वारा कराया जाएगा। योजना के तहत करीब 7.5 मीटर चौड़ा कैरिजवे तैयार किया जाएगा। इसके साथ दो आधुनिक गोलचक्कर भी विकसित किए जाएंगे।

आने-जाने के लिए तैयार होंगे दो रैंप योजना में रैंप-1 दिल्ली से वसुंधरा की ओर आने वाले वाहनों के लिए प्रस्तावित है। यह वैशाली होते हुए साहिबाबाद की ओर जाने वाले वाहनों को सुविधा देगा। वहीं रैंप-2 इंदिरापुरम के कनावनी मंदिर के पास एलिवेटेड रोड से जुड़ेगा, जिससे दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक रास्ता मिलेगा।