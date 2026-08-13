गाजियाबाद में बिजली संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन, 25000 कर्मियों की छंटनी का विरोध, क्या हैं मांगें?

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आउटसोर्स कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को राजनगर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर शांतिपूर्ण धरना दिया।

धरने के बाद अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने करीब 25 हजार संविदा कर्मचारियों की छंटनी का आरोप लगाते हुए निकाले गए कर्मचारियों को वापस लेने और आउटसोर्स कर्मचारियों को ऊर्जा निगम में शामिल करने की मांग की।

क्या हैं अन्य मांगें?

इसके अलावा संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 55 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा उपकरण, पेट्रोल भत्ता और सेवा के दौरान मृत्यु पर 20 लाख रुपये का बीमा कराने समेत अन्य मांगें रखीं।