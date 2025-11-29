हत्या की नीयत थी, लूट की नहीं... गाजियाबाद में सनसनीखेज हमला

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कविनगर में गुरुवार को एक बुजुर्ग दंपती पर धारदार हथियार से हुए हमले की जांच कर रही पुलिस का मानना है कि हमलावर का इरादा नरेंद्र शर्मा की हत्या करना था। अगर उसका इरादा महिला के गहने चुराने का होता, तो वह पहले महिला पर हमला करता। लेकिन, हमलावर ने नरेंद्र शर्मा पर हमला कर दिया। जब शर्मा अपने पति को बचाने के लिए महिला से भिड़ीं, तो हमलावर ने उन पर भी हमला कर दिया।

शोर सुनकर पड़ोसियों के आने से घबराकर हमलावर भाग गया। पुलिस ने मौके से मिला हेलमेट कब्जे में लिया और आस-पास के CCTV फुटेज की जांच की, जिसमें पार्क में सिर्फ एक युवक दिखा। कविनगर पुलिस की जांच और आस-पास के CCTV फुटेज से पता चला है कि बुजुर्ग दंपती पर हमला करने वाला युवक सुबह 11:30 बजे बाइक से कॉलोनी में आया और पार्क के अंदर चला गया। युवक ने पूरे समय हेलमेट पहना हुआ था। जब वह दोपहर करीब 2:15 बजे नरेंद्र शर्मा के घर में घुसा, तो उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था।

पुलिस का मानना है कि जिस तरह से युवक ने नरेंद्र शर्मा पर हमला किया, उससे लगता है कि उसका इरादा बुजुर्ग को लूटने का नहीं, बल्कि उनकी हत्या करने का था। हमलावर ने पहले नरेंद्र शर्मा पर हमला किया, लेकिन बुजुर्ग मधु शर्मा ने उन्हें बचाने के लिए उसका सामना किया। जब हमलावर अपना हेलमेट छोड़कर भाग गया तो पड़ोसी दौड़कर आए। पुलिस का कहना है कि हमलावर के पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा कि उसे किसने टोह लेने और फिर भागने का निर्देश दिया था।

दोनों बुजुर्गों की हालत स्थिर गुरुवार दोपहर कविनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले 72 साल के रिटायर्ड DCC कर्मचारी नरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी 70 साल की मधु शर्मा के घर में एक युवक पानी मांगने के बहाने घुसा और उन पर पेपर कटर से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। बुजुर्ग के दामाद नितिन शर्मा की शिकायत पर कविनगर थाने में अज्ञात हमलावर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।