श्रावण शिवरात्रि पर दूधेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 9 से 11 अगस्त तक 24 घंटे खुले रहेंगे कपाट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ऐतिहासिक एवं पौराणिक सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में श्रावण शिवरात्रि महोत्सव की उत्सव भव्य तरीके से मनाया जाएगा। नौ अगस्त से शुरू होने वाले तीन दिवसीय आयोजन में देश-विदेश से लाखों शिवभक्त और कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में पहुंचेंगे।

नौ अगस्त को सुबह छह बजे से हाजिरी का जल चढ़ना शुरू हो जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 9 से 11 अगस्त तक मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहेंगे तथा भोजन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।



मंदिर के मीडिया प्रभारी एसआर सुथार ने बताया कि मंदिर के पीठाधीश्वर एवं दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष श्रीमहंत नारायण गिरि महाराज इन दिनों लंदन में आयोजित संत संसद में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं। वह वहीं से कांवड़ मेले और श्रावण शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियों की लगातार समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं।

नौ अगस्त को सुबह छह बजे से हाजरी का जलाभिषेक, 10 अगस्त को सुबह आठ बजे से त्रयोदशी-प्रदोष एवं सावन के दूसरे सोमवार का जलाभिषेक तथा 11 अगस्त को सुबह छह बजे से श्रावण शिवरात्रि पर विशेष जलाभिषेक शुरू होगा। शिवरात्रि पर आठों प्रहर भगवान दूधेश्वरनाथ का विधि-विधान से पूजन और अभिषेक किया जाएगा।

शाम 7:30 बजे प्राचीन देवी मंदिर, द्वारकापुरी के महंत गिरिशानंद गिरि महाराज विशेष धूप-दीप आरती करेंगे। श्रीमहंत नारायण गिरि महाराज ने श्रद्धालुओं से श्रद्धा, संयम और शांति के साथ जलाभिषेक करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और मंदिर प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो।