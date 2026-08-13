वसुंधरा में नाला बना कूड़ादान, नगर निगम की लापरवाही से बढ़ा जलभराव का खतरा

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। एक ओर नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के तहत शहरभर में बड़े-बड़े पोस्टर लगाकर नागरिकों से अपील कर रहा है कि नालों को कूड़ेदान न बनने दें और प्लास्टिक व कचरा नाले में न फेंकें।

वहीं, दूसरी ओर स्वयं नगर निगम की लापरवाही के कारण वसुंधरा सेक्टर-15 का बरसाती नाला खुद कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है। साईं मंदिर से वैशाली की ओर जाने वाले करीब छह फीट गहरे इस बरसाती नाले का निर्माण कार्य मई में शुरू किया गया था।

स्थानीय लोगों का कहना है कि मानसून की शुरुआत से पहले इसे पूरा किया जाना था, लेकिन महज कुछ हफ्तों के काम के बाद निर्माण कार्य अचानक ठप पड़ गया। इस नाले का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ और इसमें कूड़ा भरा हुआ है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब ठेकेदार से कार्य बंद होने का कारण पूछा गया, तो पता चला कि नगर निगम द्वारा अब तक किए गए काम का भुगतान नहीं किया गया है। इस कारण काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है।