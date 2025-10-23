गाजियाबाद: जिला प्रशासन सख्त, सोसायटी प्रबंधकों और RWA की अनियमितताओं पर कसा शिकंजा; लापरवाही पर होगी FIR

डिजिटल डेस्क, गाजियाबाद। जिलाधिकारी ने रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और सोसाइटी प्रबंधकों की अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए एक विशेष समिति को सक्रिय कर दिया है। शुक्रवार से निवासी अपनी शिकायतें इस समिति के सामने दर्ज करा सकेंगे, जिससे उल्लंघनों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

यह कदम जनता दर्शन के दौरान लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उठाया गया है। जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सोसाइटी के रखरखाव में लापरवाही या निवासियों को डराने-धमकाने जैसी हरकतों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) और स्थानीय इंस्पेक्टर शामिल हैं।

बाउंसरों की मदद से निवासियों को धमकाने का आरोप विशेष रूप से, कई मामले सामने आए हैं जहां निवासियों को लिफ्ट के उचित रखरखाव न होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे भी गंभीर बात यह है कि कुछ सोसाइटी प्रबंधक या अध्यक्ष बाउंसरों की मदद से निवासियों को डराते-धमकाते हैं, जो पूरी तरह से गैरकानूनी और अस्वीकार्य है। प्रशासनिक जांच में यह भी पता चला है कि कई सोसाइटी समितियां (अध्यक्ष और सचिव) लिफ्ट का रखरखाव ठीक से नहीं करा रही हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की जान को खतरा हो रहा है।