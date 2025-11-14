गाजियाबाद शहर के विकास को मिलेगी डबल रफ्तार, जीडीए और निगम मिलकर करेंगे काम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर के समग्र विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए प्राधिकरण वीसी नंदकिशोर कलाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की अध्यक्षता में अधिकारियों की मौजूदगी में संयुक्त बैठक हुई, जिसमें प्राधिकरण की चार प्रमुख योजनाओं को नगर निगम को हैंडओवर करने को लेकर रणनीति बनी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक में चार प्रमुख योजनाओं में गोविंदपुरम की कर्पूरीपुरम व स्वर्ण जयंतीपुरम, प्रताप विहार की भावराव देवरस योजना, राजनगर एक्सटेंशन मुख्य मार्ग की सेंट्रल वर्ज को हैंडओवर को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि दोनों विभागों के अधिकारी संयुक्त रूप से इन क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और 10 दिन में वर्तमान स्थिति तथा एस्टीमेट रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बैठक में इंदिरापुरम की सीवर समस्या पर भी चर्चा हुई।

नगर निगम ने जीडीए से सीवर नेटवर्क माडल मांगा, जिस पर जीडीए वीसी ने अधिकारियों को तुरंत सीवर लाइन प्लान साझा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 8000 वर्गमीटर भूमि एक सप्ताह के भीतर नगर निगम को सौंपने का निर्णय लिया गया। इसके बाद हैंडओवर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी बैठक में इंदिरापुरम के ड्रोन सर्वे और टैक्स संबंधित डेटा नगर निगम को उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी।

बैठक में जीडीए के प्रभारी मुख्य अभियंता आलोक रंजन, अधिशासी अभियंता योगेश व राजीव व नगर निगम से अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार, मुख्य अभियंता एनके चौधरी, प्रभारी उद्यान डा. अनुज, महाप्रबंधक जल कामाख्या प्रसाद आनंद, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. मिथिलेश, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी सुनील राय उपस्थित रहे।