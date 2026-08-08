गाजियाबाद: डासना के 432 EWS फ्लैटों की बदलेगी तस्वीर, 1.40 करोड़ से बनेगा 400 KLD का STP

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। डासना स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की ईडब्ल्यूएस आवासीय परियोजना में सीवेज निस्तारण व्यवस्था सुधारने के लिए जीडीए 400 केएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण कराएगा, जिसमें करीब 1.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके निर्माण के लिए जीडीए ने टेंडर जारी किया है।

जीडीए अधिकारियों के अनुसार एसटीपी का निर्माण से 432 ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लोग लाभांवित होंगे। चयनित एजेंसी संयंत्र के निर्माण के साथ पांच वर्ष तक उसके संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभाएगी। निविदा प्रक्रिया छह अगस्त से शुरू हो चुकी है।