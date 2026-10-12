गाजियाबाद में साइबर ठगों का बड़ा खेल, फोन हैक कर और टास्क के बहाने 22.13 लाख की ठगी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर अपराधियों ने फोन हैक करके और टास्क पूरा करने का झांसा देकर दो लोगों से 22.13 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ितों ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

संजय नगर निवासी रजनीश कुमार ने पुलिस को बताया कि उनके पास छह अक्टूबर को एक मैसेज आया था। मैसेज में टेलीग्राम अकाउंट का लिंक भी था। मैसेज में टास्क पूरा करने पर मोटे मुनाफे का झांसा दिया गया था।

साइबर थाने में की गई शिकायत शुरू में उन्होंने एक हजार रुपये निवेश करके टास्क पूरा किया और मुनाफा कमाया। जिसके बाद उन्हें कई टास्क दिए गए और उनसे लगभग 16.64 लाख रुपये निवेश करवाए गए। मुनाफा निकालने के लिए और ज्यादा धनराशि ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। जिसके बाद उन्हें ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने साइबर थाने में शिकायत की।