साहिबाबाद में क्रेन खरीद में 32.48 लाख की धोखाधड़ी, तीन पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला संजय नगर कालोनी में क्रेन खरीदकर शेष 32.48 लाख रुपये न देने का मामला सामने आया है।

आरोपित पक्ष को 36 लाख रुपये की क्रेन और 18 प्रतिशत जीएसटी कुल 42.48 लाख रुपये देने थे। 10 लाख रुपये देने के बाद कर शेष रुपये दो माह में देने का वादा किया लेकिन 15 माह बीतने के बावजूद रुपये नहीं दिए। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

अर्थला संजय नगर स्थित मैसर्स दुर्गा इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक राम नक्षत्र पांडेय ने बताया कि वह ईओटी क्रेन बनाकर बेचते हैं। ग्रेटर नोएडा सेक्टर-16 ग्लैक्सी नार्थ एवेन्यू स्थित मैसर्स एसएसआर कंसल्टिग इंजीनियरिंग सर्विस उनकी पार्टनर फर्म है। इस फर्म के दो मालिक पूर्णिमा सेन और चंद्रा राय हैं। उनकी कंपनी में शुभोजित राय बतौर मैनेजर कार्य करते हैं। तीन मई 2025 को शुभोजित राय 10/10 टोन ईओटी क्रेन खरीदने उनके आफिस पहुंचे। 22 जुलाई को दिया पर्चेज ऑर्डर उन्होंने कोटेशन दे दी। जिसके बाद 22 जुलाई को शुभोजित राय ने एक पर्चेज आर्डर दिया। क्रेन की कीमत 36 लाख थी। जबकि 18 प्रतिशत जीएसटी मिलाकर कुल 42.48 लाख का बिल तैयार हुआ।